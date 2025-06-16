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    納坦雅胡：伊朗將川普列為「頭號敵人」密謀暗殺

    以色列總理納坦雅胡透露，伊朗將川普視為發展核子計畫的頭號威脅，而川普去年面對的兩次暗殺行動，伊朗正是幕後黑手。（美聯社）

    以色列總理納坦雅胡透露，伊朗將川普視為發展核子計畫的頭號威脅，而川普去年面對的兩次暗殺行動，伊朗正是幕後黑手。（美聯社）

    2025/06/16 11:18

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗持續互轟，雙方各有死傷，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日在接受美國《福斯新聞》訪問時透露，伊朗政權已將美國總統川普視為伊朗發展核子計畫的頭號威脅，而川普去年面對的兩次暗殺行動，伊朗正是幕後黑手。

    納坦雅胡接受《福斯新聞》節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）專訪時透露，伊朗想要殺了川普，因為川普是「頭號敵人」，川普對伊朗核武化和使用核武的計畫構成了「巨大威脅」。

    納坦雅胡強調，川普是個果斷的領導人，他從不像其他人那樣，用軟弱的方式和伊朗談判，而這種「軟弱方式」基本上讓伊朗有獲取濃縮鈾的途徑，還附送給伊朗數十億美元的資金。

    當主持人拜爾（Bret Baier）詢問：「你剛才說伊朗曾兩次企圖暗殺川普總統。你是否掌握情報，證明這些暗殺行動是伊朗直接下令的？」納坦雅胡回應：「透過代理人，透過他們的情報機構。是的，他們想要殺了他。」

    納坦雅胡隨後聲稱伊朗也試圖暗殺他，並說：「他們朝我臥室的窗戶發射了一枚飛彈，但他們沒打中。」

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