Costco熟食區員工首天上班忙到崩潰！ 發文訴苦引關注

美國1名剛到Costco熟食區工作的員工忙到崩潰想要辭職，引發網友關注。美國Costco熟食區示意圖。（法新社）

2025/06/16 10:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國網路論壇Reddit近來有篇文章引發大量關注，1名剛到Costco（好市多）熟食區工作的21歲員工發文表示，他首天上班就忙到崩潰想要辭職，不少網友都留言為他加油打氣。

據《紐約郵報》報導，這名員工以「在Costco美食廣場（熟食區）工作的第一天，我想辭職」為標題發文，指稱他在接受培訓時一切順利，首次上班的時間為上午11時到晚上7時30分為止（有30分鐘休息時間）。

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員工說，上午的客流量一開始很穩定，但到了後來就越來越失控，晚間6時、7時左右更是忙亂到不行，每隔2分鐘就能賣出整張披薩，讓他差點想要直接離開。員工指出，他感覺自己像是動物園裡的動物，盡可能地快速跑來跑去，而顧客們都在盯著他看。

對於這名年輕員工的迷茫，許多網友都熱心地鼓勵他，直指一切都會變得越來越好，希望他能堅持下去；也有人坦言剛開始上班確實會不知所措，但只要多工作幾天就能適應了。

不過，也有Reddit用戶直指若真的不喜歡這份工作，何不辭職去找更適合自己的；1名曾在Costco熟食區擔任主管的網友則透露，他們每次都會招聘3個新人，總是會有人在第1週就辭職了。

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