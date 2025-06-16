驚！土耳其熱氣球接連出事 同日同地釀1死31傷

土耳其熱氣球，示意圖。（法新社）

2025/06/16 11:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其中部熱門景點伊赫拉拉峽谷（Ihlara Valley）以壯麗的地形與熱氣球活動聞名，每年吸引來自世界各地的大批遊客。然而，15日卻接連發生2起熱氣球事故，釀成1名駕駛身亡、31名外國遊客受傷的悲劇。

綜合外媒報導，15日清晨，1顆搭載印尼旅客的熱氣球從伊赫拉拉峽谷起飛後，因天氣突變、遭強風襲擊，迫使駕駛緊急在戈茲盧庫尤村（Gözlükuyu）試圖降落。不料在著陸過程中，駕駛不慎從吊籃中墜落，雙腳被吊繩纏住後卡在吊籃底部，最終當場喪命。

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事故共造成19名印尼遊客受傷，所幸皆無生命危險，部分旅客接受急救後被緊急送往醫院治療。阿克薩賴省省長庫姆布佐奧盧（Mehmet Ali Kumbuzoğlu）證實相關傷者情況穩定，並無生命危險。

另1顆同樣從伊赫拉拉谷地起飛的熱氣球，也在居澤爾尤爾特（Güzelyurt）區貝利斯爾瑪（Belisırma）村附近硬著陸，導致12名印度籍旅客受輕傷，事後已送醫救治。

土耳其15日同一地點接連發生2起熱氣球事故，造成1死31傷。（擷取自@sarcasm_scoop/X）

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