美兩州議員夫婦遭槍擊2死2傷 警方發現嫌犯車輛和帽子

美國執法人員在錫布利郡尋找嫌疑犯博爾特。（歐新社）

2025/06/16 10:31

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國明尼蘇達州2名州議員及其配偶週六先後在自宅遭槍擊，造成2死2傷，目前警方正全面搜捕嫌疑犯博爾特（Vance Boelter）。明尼蘇達州刑事逮捕局（BCA）局長埃文斯（Drew Evans）週日表示，執法人員在錫布利郡發現嫌疑犯車輛和一頂可能屬於他的帽子，但沒找到他本人。

根據《Fox News》報導，埃文斯聲稱，警方在錫布利郡法克森鎮25號公路和301大道附近，發現博爾特車輛和一頂可能屬於他的帽子。他鼓勵錫布利郡周邊任何發現可疑情況的人聯繫警方。

請繼續往下閱讀...

埃文斯指出，當局正在篩選400條線索，調查人員需要時間來篩選資訊和證據。他補充，週日的搜查「進展順利」。

當被問及嫌疑犯是否試圖離開美國或前往加拿大時，埃文斯回應記者「沒有證據表明他（博爾特）有特定目的地，但調查小組可以考慮所有可能性」，他們目前正在探索。

對於議員遭到槍擊的事件，錫布利郡民眾人心惶惶。該地居民道格拉斯（Nate Douglas）週日對《Fox News》說「我們知道發生了什麼事，所以我們決定待在室內。」

明尼蘇達州眾議院議員兼前議長霍特曼（Melissa Hortman）及丈夫馬克，週六凌晨在明尼阿波利斯市郊錢普林的寓所遭槍擊身亡；明尼蘇達州參議院議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子伊薇特也在布魯克林公園寓所身中多槍，送醫搶救後情況逐漸好轉。

明尼蘇達州民主黨參議員克洛布（Amy Klobuchar）週日晚間分享了伊薇特的一條簡訊。伊薇特在簡訊表示「他（霍夫曼）被擊中9次，我（伊薇特）被擊中8次，我們能夠活下來非常幸運。」、「霍特曼和馬克的去世讓我們悲痛欲絕，這種政治仇恨不應該存在。」

美國執法人員在錫布利郡尋找嫌疑犯博爾特。（歐新社）

美國執法人員在錫布利郡尋找嫌疑犯博爾特。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法