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    「無王日」萬人譴責濫捕移民 川普反嗆：全力加強驅逐行動

    美國洛杉磯市中心週六湧現數萬民眾，聲援「無王日」示威，高喊口號反對移民局突襲執法。（法新社）

    美國洛杉磯市中心週六湧現數萬民眾，聲援「無王日」示威，高喊口號反對移民局突襲執法。（法新社）

    2025/06/16 10:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全美各地當地時間週六（14日）串連舉行「無王日」（No Kings Day），主辦單位號召數萬人上街抗議美國總統川普（Donald Trump），高喊川普違反民主、濫捕移民、不要國王與民主不死等口號。對此川普週日（15日）仍表示，將加強驅逐非法居留美國人士的力道，包括在洛杉磯、芝加哥和紐約等反彈聲浪強大的城市。

    據《路透》報導，川普在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「我已指示整個政府為這項努力投入一切可能資源。」

    川普沒有進一步說明他將如何加強驅逐力道。

    川普強調，「我想讓勇敢的美國移民暨海關執法局（ICE）官員知道，真正的美國人每天都在為你們加油。……聯邦政府將持續致力幫助外籍人士返回他們的家鄉，並阻止任何破壞美國境內安寧人士入境。」

    美國移民暨海關執法局日前突襲執法，引發洛杉磯連日示威抗議。與此同時，川普不顧加州民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）反對，部署國民兵（National Guard）和海軍陸戰隊員試圖平息抗議活動。

    週六「無王日」活動在洛杉磯市中心及洛杉磯郡十多個城市同步舉行，美國媒體統計約有數萬人上街。

    《路透》週六引述政府高層和消息人士報導，川普已指示移民官員暫停對農場、旅館、餐廳和肉類加工廠的突襲檢查。

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