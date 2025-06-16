鎖定伊朗東北機場 以色列空軍2300公里長途奔襲

以色列國防軍15日指出，以色列空軍針對伊朗東北大城馬什哈德的一座機場發動攻擊，該處距離以色列約2300公里。（圖擷取自以色列國防軍官方「X」帳號）

2025/06/16 09:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列自13日起針對伊朗發動「雄獅崛起」行動（Operation Rising Lion），鎖定伊朗軍事設施、政府機構及核子研究設施進行打擊。以色列國防軍15日發表聲明指出，以色列空軍針對伊朗東北大城馬什哈德（Mashhad）的1座機場發動攻擊，該處距離以色列約2300公里，是「雄獅崛起」行動以來距離最遠的一次打擊。

綜合外媒報導，以軍聲明指出，以色列空軍鎖定馬什哈德機場，針對機場的1架加油機發動攻擊，以色列空軍正持續執行任務，在伊朗的領空建立制空權。伊朗《德黑蘭時報》報導則指出，馬什哈德15日發生2次爆炸，馬什哈德機場出現火勢。有知情人士宣稱，攻擊馬什哈德機場的源頭是1架自殺無人機，導致跑道盡頭的1架「退役飛機」起火，伊朗當局確認機場營運設施及跑道均未受損。

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馬什哈德（Mashhad）是伊朗第2大城，亦是伊斯蘭教什葉派的聖城之一，在伊朗當地是重要的交通樞紐。而值得注意的是，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）便是在馬什哈德出生。

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