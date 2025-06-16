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    德黑蘭平民反對伊朗政權 同時強調以色列不應攻擊居民

    以色列和伊朗砲火連連，伊朗首都德黑蘭民眾指稱他們並不支持當局，但也反對以色列攻擊居民。圖為德黑蘭民眾逃難。（路透）

    以色列和伊朗砲火連連，伊朗首都德黑蘭民眾指稱他們並不支持當局，但也反對以色列攻擊居民。圖為德黑蘭民眾逃難。（路透）

    2025/06/16 09:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列和伊朗互轟不停苦了平民！伊朗首都德黑蘭1名老翁受訪時表示，他們並不支持伊朗政權，但同時也反對以色列攻擊居民。

    《CNN》報導，德黑蘭老翁指出，假如以色列要阻擋伊朗發展核子計畫和軍武，那麼就應該要瞄準好特定地區，而不是把伊朗當成加薩一樣；還有帶著一家老小逃離德黑蘭的民眾透露，他們相當擔心伊朗政府會把軍方高層藏在人群裡，使得平民受到波及。

    德黑蘭居民徹夜聽到爆炸聲傳來，除了一部分逃難之外也有許多是留在家園，但這座城市沒有現代化的防空洞，只能使用地下室、1980年代兩伊戰爭的隧道、舊式防空洞躲避，當局已宣布德黑蘭地鐵24小時開放，讓民眾得以避難。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前隔空向伊朗人民喊話，呼籲他們「從邪惡和壓迫的政權中，為自由挺身而出」，不過，伊朗民眾雖然對政權不滿，也無法認同納坦雅胡的號召起義，「無論我們是否喜歡這個政權，我們都希望和平生活」。

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