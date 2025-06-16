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    被控處決烏克蘭戰俘違反戰爭法 首名俄軍被烏國起訴受審

    俄羅斯士兵庫拉紹夫因涉嫌在戰場上處決已投降的烏克蘭士兵，遭到烏克蘭檢察官以違反戰爭法起訴。（歐新社，示意圖）

    俄羅斯士兵庫拉紹夫因涉嫌在戰場上處決已投降的烏克蘭士兵，遭到烏克蘭檢察官以違反戰爭法起訴。（歐新社，示意圖）

    2025/06/16 10:20

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯士兵庫拉紹夫（Dmitriy Kurashov）因涉嫌在戰場上處決已投降的41歲烏克蘭士兵霍德紐克（Vitalii Hodniuk），遭到烏克蘭檢察官以違反戰爭法起訴，成為首位在烏克蘭因處決戰俘受審的俄羅斯士兵。

    《BBC》報導，2024年1月6日1支代號為「Storm-V」的俄軍18人小隊抵達前線，包含庫拉紹夫在內，隊員幾乎都是由獲釋囚犯組成，主要特徵是都會被派往極度危險的區域，因此有極高的減員率。

    在Storm-V小隊成功佔領目標後，庫拉紹夫被要求至霍德紐克的藏身處，根據在場其他俄羅斯士兵的說法，庫拉紹夫喊話讓霍德紐克投降，結果當他手無寸鐵的走出來時，庫拉紹夫卻使用手中的AK-47步槍攻擊，導致霍德紐克當場死亡。

    隨後Storm-V小隊未能堅守陣地，數小時候就被趕來的烏克蘭援軍擊倒，事後在烏軍調查傷亡名單時才讓庫拉紹夫的行為曝光，儘管他本人堅稱開槍的是另一名已被擊殺的軍醫，且俄國長官要求直接處決俘虜，但由於有3名俄羅斯軍人均指控庫拉紹夫擅自殺死戰俘，因此烏克蘭檢察官還是以違反戰爭罪將庫拉紹夫起訴，成為首位因此最被審判的俄羅斯士兵。

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