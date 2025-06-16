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    疑「外國政府」操控！華盛頓郵報遭駭 記者信箱被入侵

    消息人士週日透露，《華盛頓郵報》近期遭遇網路攻擊，數名記者的電子郵件帳號被入侵。（美聯社資料照）

    消息人士週日透露，《華盛頓郵報》近期遭遇網路攻擊，數名記者的電子郵件帳號被入侵。（美聯社資料照）

    2025/06/16 09:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕消息人士當地時間週日（15日）透露，《華盛頓郵報》（The Washington Post）遭遇網路攻擊，數名記者的電子郵件帳號被入侵，且極有可能是外國政府所為。

    據《路透》報導，1名消息人士稱，未經授權的針對性入侵行動影響了《華郵》數名記者。最早報導本次事件的《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，入侵可能是外國政府所為。

    華郵執行總編輯莫瑞（Matt Murray）在內部備忘錄中表示，上週四（12日）發現這起資安漏洞，目前已啟動調查。

    知情人士透露，華郵員工被告知，這起侵駭事件影響記者的微軟（Microsoft）帳號，入侵者可能已經取得工作郵件的內容。

    報導並指出，電子郵件成為目標的記者包括國家安全和經濟政策等團隊成員，其中有些人正在撰寫有關中國的報導。

    2022年，華爾街日報母公司的新聞集團（News Corp）也曾被駭客入侵，當時有為數不詳的記者電郵帳號與資料遭到外洩。

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