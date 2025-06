宇宙「失控吸血鬼星」找到了！白矮星狂吸伴星 解開恆星演化謎團

圖中組合呈現了白矮星Gaia22ayj的多波段影像及示意圖:中央插圖為白矮星的藝術想像圖;主圖上方為Gaia22ayj在X射線(左)與可見光(右)下的樣貌;主圖下方則是由茲威基瞬變探測器(ZTF)拍攝的Gaia22ayj影像,顯示其亮度變化。(圖:ZTF/Caltech Optical Observatories)

2025/06/16 08:25

〔編譯陳成良/綜合報導〕一顆異常閃爍的白矮星(white dwarf)正以驚人速度吞噬伴星的物質,其劇烈脈動彷彿宇宙中的「青少年吸血鬼」。天文學家指出,這顆名為 Gaia22ayj 的白矮星,距離地球約8150光年,可能正處於恆星死亡過程中的關鍵過渡期,成為連接類太陽恆星死亡與白矮星誕生的「失落環節」。

根據《Live Science》報導,這項發現由加州理工學院(Caltech)研究團隊主導,透過帕洛馬天文台的茲威基瞬變探測器(ZTF)捕捉到 Gaia22ayj 的快速脈衝訊號。起初它被誤判為一對分離的雙白矮星,但隨著更多觀測數據出現,科學家發現它的亮度竟能在短短2分鐘內暴增700%,是目前已知最極端的脈動天體之一。

研究團隊進一步分析後發現,Gaia22ayj 的伴星其實不是另一顆白矮星,而是一顆低質量的「正常」恆星,其白矮星核心具強磁場且高速自轉後減速,並罕見地從伴星吸積(accretion)物質,這與典型的白矮星脈衝星(white dwarf pulsar)不同。

加州理工學院研究生羅德里格斯(Tony Rodriguez)指出,Gaia22ayj可能處於白矮星脈衝星演化的「青少年期」,是介於「嬰兒期」與「成年期」間的罕見過渡階段。此「青春期」僅約4千萬年,佔恆星總壽命的0.4%,換算成人類壽命約僅107天。

研究團隊也透過凱克天文台(W. M. Keck Observatory)確認該系統具有強磁場,而帕洛馬天文台的觀測數據則顯示其自轉速度正在明顯減緩。這項研究成果已發表於《太平洋天文學會彙刊》(Publications of the Astronomical Society of the Pacific)。

由茲威基瞬變探測器(ZTF)拍攝的白矮星Gaia22ayj(圖中藍色圓圈標示天體)影像,顯示其為已知脈動最劇烈的天體之一。右圖較左圖(攝於2分鐘前)明顯更亮,展現其亮度快速變化特性。(圖:ZTF/Caltech Optical Observatories)

