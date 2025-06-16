宇宙「失控吸血鬼星」找到了！白矮星狂吸伴星 解開恆星演化謎團

圖中組合呈現了白矮星Gaia22ayj的多波段影像及示意圖：中央插圖為白矮星的藝術想像圖；主圖上方為Gaia22ayj在X射線（左）與可見光（右）下的樣貌；主圖下方則是由茲威基瞬變探測器（ZTF）拍攝的Gaia22ayj影像，顯示其亮度變化。（圖：ZTF/Caltech Optical Observatories）

2025/06/16 08:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕一顆異常閃爍的白矮星（white dwarf）正以驚人速度吞噬伴星的物質，其劇烈脈動彷彿宇宙中的「青少年吸血鬼」。天文學家指出，這顆名為 Gaia22ayj 的白矮星，距離地球約8150光年，可能正處於恆星死亡過程中的關鍵過渡期，成為連接類太陽恆星死亡與白矮星誕生的「失落環節」。

根據《Live Science》報導，這項發現由加州理工學院（Caltech）研究團隊主導，透過帕洛馬天文台的茲威基瞬變探測器（ZTF）捕捉到 Gaia22ayj 的快速脈衝訊號。起初它被誤判為一對分離的雙白矮星，但隨著更多觀測數據出現，科學家發現它的亮度竟能在短短2分鐘內暴增700%，是目前已知最極端的脈動天體之一。

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研究團隊進一步分析後發現，Gaia22ayj 的伴星其實不是另一顆白矮星，而是一顆低質量的「正常」恆星，其白矮星核心具強磁場且高速自轉後減速，並罕見地從伴星吸積（accretion）物質，這與典型的白矮星脈衝星（white dwarf pulsar）不同。

加州理工學院研究生羅德里格斯（Tony Rodriguez）指出，Gaia22ayj可能處於白矮星脈衝星演化的「青少年期」，是介於「嬰兒期」與「成年期」間的罕見過渡階段。此「青春期」僅約4千萬年，佔恆星總壽命的0.4%，換算成人類壽命約僅107天。

研究團隊也透過凱克天文台（W. M. Keck Observatory）確認該系統具有強磁場，而帕洛馬天文台的觀測數據則顯示其自轉速度正在明顯減緩。這項研究成果已發表於《太平洋天文學會彙刊》（Publications of the Astronomical Society of the Pacific）。

由茲威基瞬變探測器（ZTF）拍攝的白矮星Gaia22ayj（圖中藍色圓圈標示天體）影像，顯示其為已知脈動最劇烈的天體之一。右圖較左圖（攝於2分鐘前）明顯更亮，展現其亮度快速變化特性。（圖：ZTF/Caltech Optical Observatories）

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