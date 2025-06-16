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    以色列擊斃伊朗革命衛隊情報首腦 中東衝突升高恐引爆區域戰爭

    伊朗革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）將軍據信在以色列空襲德黑蘭時身亡，為以軍此次行動中最高階的擊殺目標之一。（翻攝自伊朗媒體）

    伊朗革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi）將軍據信在以色列空襲德黑蘭時身亡，為以軍此次行動中最高階的擊殺目標之一。（翻攝自伊朗媒體）

    2025/06/16 07:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與伊朗之間的衝突進一步升高。以軍空襲德黑蘭，擊斃伊朗革命衛隊（IRGC）情報首腦卡茲米（Mohammad Kazemi）與其副手，標誌著這場連日衝突的重要轉折點。此舉激怒伊朗，進一步引發飛彈報復，雙方對抗進入高度軍事化階段。

    英國《衛報》引述伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，以軍13日夜間針對德黑蘭市中心發動空襲，導致包括情報高層在內的5人死亡，另有數人受困廢墟。以色列總理納坦雅胡隨後受訪時證實：「我們已擊斃伊朗情報首腦及其副手。」

    此一刺殺行動被認為是以色列對伊朗連日飛彈攻擊的強力反制。就在同一晚，伊朗從全國多地發射彈道飛彈，命中以色列多處設施。以軍表示，飛彈對沿海城市造成直接命中，導致包括一名72歲婦女在內的7人受傷。色列馬根大衛阿多姆急救服務機構（MDA）出動救援隊至各處災區。

    伊朗衛生部指出，自以色列12日發動首輪空襲以來，已有224人喪生、逾1270人受傷，其中九成以上為平民。空襲同時造成14名伊朗核科學家死亡，另有數座軍事與飛彈設施被摧毀，為伊朗近年損失最慘重的一次。

    除了德黑蘭，伊朗媒體指出，以色列還針對伊斯法罕（Isfahan）核設施發動空襲，並空投傳單要求附近居民撤離。德黑蘭外交部表示，外交部大樓也遭轟炸，多名官員受傷住院，譴責以色列犯下「蓄意與殘忍的打擊行動」。

    雙方均未展現和解跡象。伊朗告知卡達與阿曼等斡旋國家，在完成「對以報復」之前，不會考慮停火談判。德黑蘭強調：「在遭攻擊情況下，不接受任何形式的斡旋或休戰。」

    另一方面，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）呼籲歐洲外交部長15日召開緊急視訊會議，研議歐盟因應之道。愛爾蘭副總理哈里斯則表示，「歐洲對中東局勢持續惡化深感憂慮」，呼籲各方克制。

    儘管美國前總統川普聲稱，以伊雙方可能「很快達成和平」，但目前跡象顯示，雙方仍堅持軍事路線，談判空間渺茫。隨著死亡人數與轟炸規模不斷上升，國際社會擔憂，這場衝突恐將演變為區域戰爭，並波及敘利亞、黎巴嫩等周邊地區。

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