美媒驚爆！以色列欲「斬首」伊朗最高領袖 川普急擋下

美國官員透露，以色列近期曾向川普政府提出暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的計畫，但遭川普否決。（路透資料照）

2025/06/16 07:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國官員透露，以色列近日向美國通報一項計畫，聲稱已準備好對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發動定點暗殺行動，但遭到美國總統川普明確拒絕。華府擔心此舉將使以伊衝突全面升級，甚至引爆更廣泛的區域戰爭。

《美聯社》報導，該名未具名的美國官員指出，以方告知川普政府，他們已掌握「具可信度」的行動方案，可精準鎖定並消滅哈米尼。但川普聽取簡報後，即由白宮向以方表達強烈反對立場，明言此舉過於挑釁，恐導致局勢全面失控，對美國與中東地區安全構成重大風險。

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對此傳聞，以色列總理納坦雅胡接受美國福斯新聞專訪時未正面回應是否遭白宮否決，但語帶保留表示：「我們會做該做的事。美國也清楚，什麼對美國最好。」稍後其發言人更進一步否認相關報導，稱「暗殺哈米尼的消息是假新聞」。

川普日前則於社群平台發文警告伊朗，不可對美國目標進行報復攻擊，並聲稱美方與日前以色列對伊朗的攻擊「毫無關聯」。他強調，若美方受到任何形式的攻擊，「美軍將以史無前例的力量全面反擊」。儘管如此，川普又在幾小時後貼文，預言以色列與伊朗「很快」將達成協議，結束目前的飛彈互擊僵局。

川普並自誇曾成功協調印巴衝突、塞爾維亞與科索沃之間的談判，以及埃及與衣索比亞的水資源紛爭，強調自己有讓衝突降溫的紀錄。他說：「就像我曾讓印度與巴基斯坦停火一樣，以色列與伊朗之間也會很快迎來和平！」

不過，在美國保守派內部，對川普應在多大程度上支持以色列意見分歧。極右派國會議員葛林（Marjorie Taylor Greene）、右翼團體「美國轉折點」創辦人柯克（Charlie Kirk）及前福斯主持人卡爾森（Tucker Carlson）等人都反對美國介入戰爭，認為川普之所以受到選民支持，就是因為他主張避免捲入外國衝突。

共和黨聯邦參議員保羅（Rand Paul）也在NBC節目中表示讚許川普的克制，直言：「我希望他的直覺能繼續發揮。」但也悲觀地認為，情勢可能難以透過談判收場，反而將迎來更多戰火與殺戮。

反觀主張對伊強硬的參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則中呼籲，若外交途徑失敗，美國應全力支持以色列摧毀伊朗核子設施。他強調：「如果需要提供炸彈，那就提供；如果需要共同出擊，那就與以色列一同飛行。」

川普預計16日稍晚飛往加拿大參加七大工業國（G7）高峰會，屆時中東危機勢將成為與歐洲領袖會談的主要議題之一。

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