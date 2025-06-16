真實版007上司！英國軍情六處任命首位「C」女處長

英國政府公布軍情六處新任負責人梅特雷韋利。（美聯社）

2025/06/16 08:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「007」系列電影曾風靡全球，主角詹姆士龐德（James Bond）所效力的情報機構就是以英國對外情報機關「軍情六處」（英國秘密情報局，MI6）為背景，而龐德的上司「M夫人」如今真實上演，不過此職位的代號是「C」，並非「M」。英國政府15日任命情報官員梅特雷韋利（Blaise Metreweli）為軍情六處首位女性首長。

綜合外媒報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）15日宣布，軍情六處將首次由女性領導。梅特雷韋利是一名情報官員，於1999年加入該部門，將於今年秋季接替理現任處長摩爾（Richard Moore）成為軍情六處第18任處長。

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47歲的梅特雷韋利目前是軍情六處技術和創新團隊負責人，這個職位在007系列電影中以「Q」命名，2017年有消息透露「Q」是一名女性，但當時並未透露梅特雷韋利的名字。

梅特雷韋利此前曾在軍情六處和軍情五處擔任過其他局長級職務。根據公告中提供的個人簡介，她在劍橋大學修習社會人類學，職業生涯大部分時間都在中東和歐洲擔任行動職務。梅特雷韋利表示：「我很自豪也很榮幸被任命領導我的部門。」

軍情六處負責海外情報蒐集，自1909年成立以來經歷17名處長，全部為男性，且持續沿用首任處長卡明（Sir Mansfield Smith-Cumming）的「C」代號，也就是卡明姓氏的首字母，負責MI6的運作，也是該機構唯一公開任命的成員，並向外交大臣負責。

與英國其他間諜機構不同，軍情六處自1909年成立以來從未有過女性負責人，在梅特雷韋利獲得任命的30年前，女演員茱蒂·丹契（Judi Dench）在007電影《黃金眼》中首次飾演軍情六處女首長。至於英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）則自1909年成立以來，已有過2名女性首長。

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