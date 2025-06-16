為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    真實版007上司！英國軍情六處任命首位「C」女處長

    英國政府公布軍情六處新任負責人梅特雷韋利。（美聯社）

    英國政府公布軍情六處新任負責人梅特雷韋利。（美聯社）

    2025/06/16 08:09

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「007」系列電影曾風靡全球，主角詹姆士龐德（James Bond）所效力的情報機構就是以英國對外情報機關「軍情六處」（英國秘密情報局，MI6）為背景，而龐德的上司「M夫人」如今真實上演，不過此職位的代號是「C」，並非「M」。英國政府15日任命情報官員梅特雷韋利（Blaise Metreweli）為軍情六處首位女性首長。

    綜合外媒報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）15日宣布，軍情六處將首次由女性領導。梅特雷韋利是一名情報官員，於1999年加入該部門，將於今年秋季接替理現任處長摩爾（Richard Moore）成為軍情六處第18任處長。

    47歲的梅特雷韋利目前是軍情六處技術和創新團隊負責人，這個職位在007系列電影中以「Q」命名，2017年有消息透露「Q」是一名女性，但當時並未透露梅特雷韋利的名字。

    梅特雷韋利此前曾在軍情六處和軍情五處擔任過其他局長級職務。根據公告中提供的個人簡介，她在劍橋大學修習社會人類學，職業生涯大部分時間都在中東和歐洲擔任行動職務。梅特雷韋利表示：「我很自豪也很榮幸被任命領導我的部門。」

    軍情六處負責海外情報蒐集，自1909年成立以來經歷17名處長，全部為男性，且持續沿用首任處長卡明（Sir Mansfield Smith-Cumming）的「C」代號，也就是卡明姓氏的首字母，負責MI6的運作，也是該機構唯一公開任命的成員，並向外交大臣負責。

    與英國其他間諜機構不同，軍情六處自1909年成立以來從未有過女性負責人，在梅特雷韋利獲得任命的30年前，女演員茱蒂·丹契（Judi Dench）在007電影《黃金眼》中首次飾演軍情六處女首長。至於英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）則自1909年成立以來，已有過2名女性首長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播