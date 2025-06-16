喊話伊朗人起義！納坦雅胡：以色列軍事行動恐推翻伊朗政權

以色列總理納坦雅胡週日指出，以色列對伊朗發動軍事襲擊可能導致德黑蘭政權更迭。（美聯社資料照）

2025/06/16 07:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當地時間週日（15日）接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）專訪時透露，以色列對伊朗發動軍事襲擊可能導致德黑蘭政權更迭，並稱以國將全力剷除伊朗構成的「生存威脅」（Existential Threat）。

據《路透》報導，以色列週五（13日）凌晨發動「雄獅崛起」（Rising Lion）行動，大規模攻擊伊朗境內目標、試圖阻止伊朗核計畫。以色列表示，未來數天行動將持續升級；伊朗則誓言「打開地獄之門」報復。

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儘管以色列軍方曾表明，本次行動的目標不是改變政權，而是阻止伊朗的核計畫和彈道飛彈計畫。但納坦雅胡週日接受福斯新聞頻道訪問時指出，「肯定會有這種結果，因為伊朗政權非常脆弱。」

這是納坦雅胡在以色列發動軍事襲擊後首度接受採訪。他表示：「我們將盡一切努力達成我們的雙重目標，消除2大生存威脅，核威脅和彈道飛彈威脅。」

納坦雅胡補充：「為了自救我們確實採取了行動，但我認為，此舉不僅是為了保護我們自身，也為了保護全球免於煽動性政權的侵害。我們不能讓世上最危險的政權擁有世上最危險的武器。」

以色列軍方表示，攻擊行動可能持續數週，納坦雅胡則公開呼籲伊朗人民奮起反抗伊斯蘭宗教領袖的統治。

納坦雅胡近日曾向伊朗人民喊話，冀望他們，「從邪惡和壓迫的政權中，為自由挺身而出，伊朗人民團結在自身旗幟和歷史遺緒周圍的時機已到。」

以色列與伊朗的武裝衝突週日進入第3天，雙方持續互轟。據雙方政府統計的死傷結果，伊朗已有224死1277傷；以色列則是14死390傷。

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