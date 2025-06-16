革命衛隊情報首長遭以軍擊斃 伊朗證實

伊朗官媒證實革命衛隊情報首長遇害。圖為德黑蘭市區遭空襲。（法新社）

2025/06/16 07:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日對伊朗發動突襲後，雙方持續互相攻擊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日在接受美國《福斯新聞》訪問時提到，以色列在空襲中擊斃伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi），伊朗方面也證實此事。

綜合外媒報導，納坦雅胡接受《福斯新聞》訪問時告訴主播拜爾（Bret Baier）：「我可以告訴你，剛剛我們在德黑蘭擊斃了他們的情報主管和副手。」對此，伊朗官媒《伊朗通訊社》（IRNA）則引述革命衛隊聲明指出，革命衛隊情報首長卡茲米（Mohammad Kazemi），以及其副手穆哈格赫（Hassan Mohaghegh）、巴格瑞（Mohsen Bagheri）遭到暗殺。

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此外，納坦雅胡也提到：「我們已經摧毀位在納坦茲（Natanz）的主要設施，那是主要的鈾濃縮設施。」聯合國核監督機構兩天前曾表示，納坦茲地上建築部分已被摧毀。納坦雅胡強調，以色列正面臨「迫在眉睫的核毀滅威脅」，目前已別無選擇，只能在「最後關頭」採取強硬行動。

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