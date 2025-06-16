為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗新一波飛彈攻勢 以色列：多個地點遭到擊中

    2025/06/16 04:54

    〔中央社〕以色列軍方表示，伊朗今天展開最新一波飛彈攻勢，擊中境內數個地點。消防隊通報地中海岸一棟住宅大樓遇襲。

    法新社報導，軍方告訴民眾可以離開避難所之後不久隨即在聲明中表示：「伊朗發動最新一波砲火後，民防司令部（Home front Command）已派出搜救團隊前往以色列境內數個遭擊中地點。」

    搜救人員表示，消防隊正趕往遭到「直接擊中」的一處海岸建築。

    以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）公布其團隊部署在沿海城巿海法（Haifa）的畫面顯示，多輛汽車起火、一棟住宅建築外牆因爆炸而被掀開。

    法新社記者報導，從遠處就可以看到海法巿區上竄的濃煙。

    紅色大衛之星表示，已協助運送這起攻擊的多名傷者。

    護理人員古爾（Shira Gur）表示，她被派到以色列北部一個城巿，當地「一棟建築和多部車輛據報因遭到一枚火箭襲擊而起火」。

    為摧毀德黑蘭防衛能力並癱瘓其核計畫，以色列13日對伊朗發動空襲，擊中核子和軍事設施，擊斃其高階指揮官和頂尖原子科學家，並有數十名平民喪生。

    以色列當局表示，伊朗夜間發動報復性飛彈攻擊，至少造成10人死亡，使得自從13日展開軍事回應以來，境內死亡人數來到13人，另有380人受傷。

    伊朗媒體引述衛生部報導，至少128人命喪以色列13、14日攻勢，另有數百人受傷。1140616

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播