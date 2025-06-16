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    首頁　>　國際

    印度官員：印航失事客機第2具黑盒子尋獲

    2025/06/16 02:45

    〔中央社〕印度當局宣布，調查人員今天找到12日在阿默達巴德失事的印度航空波音787型客機第2具黑盒子。這起空難至少造成279人罹難。

    法新社報導，總理莫迪（Narendra Modi）資深幕僚米西拉（P.K. Mishra）在聲明中指出，已經找到了座艙語音紀錄器（CVR）。印度航空（Air India）這架波音787型（Boeing 787）客機的飛航資料紀錄器 （FDR）已於13日尋獲。

    原定從印度西部阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）的印航編號AI 171航班搭載242名乘客和機組人員，12日起飛後不久就墜入阿默達巴德住宅區，機上僅一人生還。這起空難還造成地面上至少38人喪生。

    米西拉在聲明中說：「印度航空事故調查局（AAIB）已經展開詳細調查。由於失事飛機由美國製造，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也根據國際協議同步進行調查。」

    「官員證實已經找到並取得飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器。」

    多位專家表示，要說這架班機於起飛之後旋即墜毀的原因，目前仍言之過早。1140616

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