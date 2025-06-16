路透社民調：美國民眾不認為美最高法院政治中立

2025/06/16 02:03

〔中央社〕根據路透社/益普索民調結果，美國民眾對於最高法院將於未來數週作出裁定的重大議題看法分歧，但是不管共和黨人或民主黨人都不認為最高法院在政治上中立。

路透社報導，同意最高法院政治中立的受訪者只有20%，高達58%不同意，其他受訪者回答不知道或沒有回答這一題。其中，民主黨籍受訪者當中僅10%同意最高法院政治中立、74%不同意；共和黨籍受訪者則是29%同意、54%不同意。

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11、12日進行的這項民調訪問1136位美國成人，誤差範圍為正負3個百分點。

近幾年美國最高法院作出的重大裁定包括推翻認定婦女墮胎權受到憲法保護的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）、承認總統公務行為享有豁免權、裁定大學採「平權措施」招生違憲以及限制聯邦機關權限等。保守派大法官以6比3占多數的最高法院，其中3位於總統川普首度執政期間任命。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）這項民調結果顯示，44%受訪者表達支持最高法院的看法，其中共和黨籍、民主黨籍分別占比67%、26%。

隨著任期接近尾聲，預計大法官們將於未來數週就重大案件作出裁決，這包括獲共和黨支持、禁止為未成年人提供性別確認治療的田納西州法律，以及川普運用行政命令針對在美出生即有公民權進行限制等。

約53%受訪者表示支持「以法律阻止未滿18歲跨性別兒童取得性別認同和性別轉換相關的醫學治療」，約28%反對，其他受訪者回答不確定或沒有回答。其中共和黨人支持的比例為57%、28%反對；民主黨人則有23%支持、54%反對。

這項民調結果還顯示，只有24%受訪者支持終止出生即享有公民權、52%反對。其中民主黨人支持的比例僅5%、84%反對；共和黨人則有43%支持、24%反對。1140616

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