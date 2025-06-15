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    以色列「中科院」被炸了！衝突急遽升級

    以色列中部一棟住宅大樓15日遭伊朗火箭攻擊後嚴重毀損。（路透）

    以色列中部一棟住宅大樓15日遭伊朗火箭攻擊後嚴重毀損。（路透）

    2025/06/15 23:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中東局勢持續升溫，據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，伊朗於週日（15日）清晨發射飛彈，直接命中位於特拉維夫南方雷霍沃特（Rehovot）的魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）。此舉不僅升高衝突烈度，也凸顯伊朗將以色列高科技機構視為戰略打擊目標的戰略意圖。

    魏茲曼研究院是以色列最重要的科研機構之一，地位有如台灣中科院（國家中山科學研究院），亦是全球頂尖科學中心之一，前身為1934年創立的「丹尼爾・賽夫研究所」，1949年以創辦人、同時也是以色列首任總統魏茲曼命名。該院目前擁有約2,500名研究人員與職員，涵蓋數學、物理、生物、化學、計算機科學等多領域碩博士研究課程與30多個研究實驗室。

    不僅是學術殿堂，該院多年來也被視為以色列國安架構的一環，透過先進科研支援國防實力發展。據報導，該院涉入人工智慧、無人機技術、電子干擾、替代導航、通訊加密、定向能武器甚至核技術等前沿領域，同時亦研發前線士兵的傷後急救技術，是以軍多項高科技武器系統背後的重要推手。

    分析指出，在以軍近期空襲多處伊朗軍事設施與炸死伊朗重要科學家後，魏茲曼研究院成為報復性攻擊對象，象徵性意涵濃厚。若此舉經國際查證屬實，伊朗直接對國際資助的高等科研機構發動攻擊，恐引發更廣泛的外交與學術風波。

    至於實際損害程度，外界目前難以得知。以色列媒體在軍方審查制度下並未公布任何設施毀損或人員傷亡情形，顯示當局對此案高度戒備與敏感。專家認為，此次事件也暴露出以色列面對精準飛彈攻擊時的防空破口與科技設施脆弱性。

    魏茲曼研究院除獲以政府大力支持，亦與多個國際組織合作，進行多項跨國科研項目。倘若進一步調查確認攻擊行為波及國際合作資產，後續政治與外交壓力恐將擴大。

    以軍醫護13日深夜在特拉維夫將在伊朗飛彈攻擊中受傷的婦女緊急送醫。（美聯社）

    以軍醫護13日深夜在特拉維夫將在伊朗飛彈攻擊中受傷的婦女緊急送醫。（美聯社）

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