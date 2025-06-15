發文喊「讓中東再次偉大！」川普：伊朗與以色列將握手言和

美國總統川普。（路透）

2025/06/15 23:06

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗近日再度爆發武裝衝突，中東情勢升溫，不過美國總統川普（Donald Trump）今（15）日發文說，在他的介入之下，他有信心讓伊朗與以色列握手言和，並讓「中東再次偉大!」（MAKE THE MIDDLE EAST GREAT AGAIN!）。

川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）發文說：「伊朗跟以色列應該達成協議，而且也會達成協議，就像我之前讓印度還有巴基斯坦達成協議一樣，那次我利用它們美國的貿易議題，把理性、凝聚力和理智帶入談判中，當時雙方的領導人都非常優秀，能夠迅速做出決定並停火！」

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川普接下來又舉了幾個例子，「此外，在我第一任任期內，塞爾維亞及科索沃之間的衝突也非常激烈，他們幾十年來一直在爭鬥，當時幾乎要演變成戰爭。我阻止了它。拜登（Joe Biden，前任美國總統）做出了一些非常蠢的決策，損害了長期和平前景，但我會再次解決這個問題！」

他接續表示，「另一個例子是埃及與衣索比亞，他們因為一座巨型水壩而爭吵，那座水壩對壯麗的尼羅河產生了影響。現在至少和平了，但那是因為我伸手介入，而且這種和平會持續下去！」

川普最後將話題帶回伊朗與以色列：「同樣的，我們很快也會在以色列與伊朗之間實現和平！現在已經有許多通話還有會議正在進行。我做了很多事，但卻從未因此被讚賞，不過沒關係，人民會懂的。讓中東再次偉大！」

美國總統川普發文表示，在他的干預之下，以色列與伊朗將恢復和平。（擷取自Truth Social）

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