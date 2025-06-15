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    伊朗曝停火條件！有證據指控美軍助攻以色列突襲

    伊朗外交部長阿拉格齊。（美聯社）

    伊朗外交部長阿拉格齊。（美聯社）

    2025/06/15 22:53

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列上週五（13日）對伊朗發動大規模精準打擊，不甘示弱的伊朗也隨即祭出反擊，中東情勢急遽升溫，各界擔憂戰事進一步擴大到鄰國。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）今天（15日）公開表示，如果以色列停止攻擊，那麼伊朗也會照做；同時他也指控，美軍一定有在背後為以色列空襲伊朗提供協助。

    綜合外媒報導，以色列13日發動「雄獅崛起行動」（Operation Rising Lion），對伊朗展開堪稱有史以來最大規模軍事攻擊，不只摧毀多個重要軍事、能源基礎設施甚至核設施，多名軍事指揮官、核武科學家等高層也被擊殺。伊朗隨即採取行動，對以色列境內發射大量飛彈、無人機進行反擊，雙方互轟已持續3天。

    國際擔憂戰火延燒至其他中東國家，伊朗外長阿拉格齊今天表示，他們的行動是出於自我防衛，是正當且必要的回應，只要以色列停止挑釁、停止攻擊，伊朗也會停火。

    針對美國總統川普（Donald Trump）在雄獅崛起行動過後坦言他事前「完全知情」，但強調美國沒有協助任何攻擊行動一事，阿拉格齊直言不相信，如果美國的同意和支持，以色列不可能對伊朗發動攻擊，而且他們也掌握「確鑿證據」，顯示中東地區的美軍為以色列襲擊提供協助。

    阿拉格齊表示，伊朗認定美國就是這一系列攻擊的同夥，華府必須承擔起責任，「如果美國想證明自己的善意，就有必要明確譴責以色列針對核設施的襲擊」。

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