以伊交戰2天統計！伊朗128死900傷 婦孺居多

伊朗首都德黑蘭15日再度遭到以色列攻擊，一處油庫冒出濃煙。（路透）

2025/06/15 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗的武裝衝突今（15）日進入第三天，伊朗媒體指出，前兩日以色列的襲擊造成至少128人死亡，以及近千人受傷，而首都德黑蘭（Tehran）今日再度響起爆炸聲，損傷情況與傷亡人數未知。

《法新社》報導，伊朗《真理報》（Etemad）引用伊朗衛生部數據指出，週五與週六至少「128人在這些軍事攻擊中殉難，大約900名傷者被送醫」。報導中還提及，死者中至少包含40名婦女，且「死難兒童的數量很多」。

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塔斯尼姆通訊社（Tasnim）等伊朗媒體指出，今日德黑蘭市中心的瓦利亞斯廣場（Valiasr Square）附近發生爆炸，碎片與碎玻璃四處散落。

伊朗則發射飛彈向以色列還擊，以色列軍方一度發出警報，呼籲公民避難，但稍早已解除警報。

以色列軍方在聲明中說：「根據情勢評估，國土防衛司令部已發布公告，現在全國各地均已允許民眾離開避難空間。」

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