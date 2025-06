以伊交戰2天統計！伊朗128死900傷 婦孺居多

2025/06/15 21:59

〔即時新聞/綜合報導〕以色列與伊朗的武裝衝突今(15)日進入第三天,伊朗媒體指出,前兩日以色列的襲擊造成至少128人死亡,以及近千人受傷,而首都德黑蘭(Tehran)今日再度響起爆炸聲,損傷情況與傷亡人數未知。

《法新社》報導,伊朗《真理報》(Etemad)引用伊朗衛生部數據指出,週五與週六至少「128人在這些軍事攻擊中殉難,大約900名傷者被送醫」。報導中還提及,死者中至少包含40名婦女,且「死難兒童的數量很多」。

塔斯尼姆通訊社(Tasnim)等伊朗媒體指出,今日德黑蘭市中心的瓦利亞斯廣場(Valiasr Square)附近發生爆炸,碎片與碎玻璃四處散落。

伊朗則發射飛彈向以色列還擊,以色列軍方一度發出警報,呼籲公民避難,但稍早已解除警報。

以色列軍方在聲明中說:「根據情勢評估,國土防衛司令部已發布公告,現在全國各地均已允許民眾離開避難空間。」

???? #BREAKING: A powerful explosion has just occurred on Valiasr Street in Tehran. Situation developing.#TehranBlast #IranNews #Valiasr pic.twitter.com/Kdlbqmz29F