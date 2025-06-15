伊朗為何被重創？以色列先斷3大代理人組織手腳

以色列今攻擊德黑蘭南部一座煉油廠，廠區冒出高聳黑煙。（法新社）

2025/06/15 20:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列在對伊朗的最新軍事行動中，重創德黑蘭軍事高層和核武計畫體系。《紐約時報》和《衛報》15日分析，以色列一直有系統且成功地瓦解伊朗在中東地區的三大代理人組織，包括真主黨、哈瑪斯和青年運動，最後才能如法炮製對付那些代理人組織的手法，執行對伊朗的大規模襲擊。

據分析，以色列去年秋天重創黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」領導層，透過襲擊公寓大樓、掩體和飛奔中的車輛，殲滅精銳特種部隊、無人機部隊、飛彈部隊的指揮官，連情報部門和黎國南部戰線指揮官也無一倖免，總計超過15名高階指揮官命喪黃泉，削弱真主黨的軍事實力。真主黨衰弱後，當敘利亞反對派發動攻勢時，真主黨就無力保衛伊朗另一個重要盟友，即去年12月被推翻的敘利亞總統阿塞德，這使以色列戰機更容易打擊伊朗境內目標。

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無獨有偶，以色列過去20個月在加薩走廊對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的戰鬥中，同樣接連擊斃其領導層，並試圖摧毀其向以色列發射火箭彈的能力。在14日，以色列也襲擊葉門叛軍組織「青年運動」領導層的會議，參謀長也列席其中；5月間，以色列就曾威脅要擊斃青年運動的首腦。

上述3個主要透過游擊戰術、欠缺挑戰以色列軍事力量的民兵組織，長期以來都是伊朗的地區代理人，一旦以伊戰爭爆發，他們就是伊朗對抗以色列的第一道防線，但如今3個組織都實力大減，除了口頭強烈譴責外，沒有一個有能力對以色列攻擊伊朗做出任何實際回應。如果沒有先掃除擋在伊朗前面的障礙，很難想像以色列會直接對伊朗境內發動攻勢。

然而，批評以色列的人士認為，摧毀哈瑪斯和真主黨的行動，已使2個組織更加膽大妄為，如果以色列試圖將同樣的策略應用於一個更強大的敵人，引發區域衝突的風險將會更大，畢竟伊朗擁有9千多萬人口，軍隊規模排名世界前20強，包含近100萬名士兵，且有能力向特拉維夫和其他地方發射重型彈道飛彈。科威特大學歷史學教授塞義夫（Bader Al-Saif）示警，雖然以色列過去數月的賭注已得到回報，但對付伊朗可不同，「需要處理的魚大得多」。

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