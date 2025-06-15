以伊衝突升溫！14名國人撤離以色列 將經約旦返國

國人抵達約旦關口，駐約旦代表處代表楊心怡迎接。（外交部提供）

2025/06/15 20:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕以色列與伊朗衝突情勢持續升溫，兩國均已關閉空域。我國駐以色列代表處今（15）日上午協助14名滯留以色列且有意離境的國人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關抵達約旦，呼籲國人近期避免前往以色列及伊朗等地。

外交部指出，我國駐以色列代表處於當地時間15日上午協助14名滯留以色列且有意離境的國人搭乘專車，經以色列及約旦中部陸路邊關安全抵達約旦，並由我國駐約旦代表處提供後續返國相關協助；目前約旦首都安曼機場已恢復開放。

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外交部表示，依據兼轄伊朗的我國駐杜拜辦事處瞭解，伊朗境內目前共有9名我國國人，外交部、相關駐外館處、德黑蘭台貿中心與國人間均保持密切聯繫，以全力協助有意離境的國人。

外交部呼籲國人，由於中東區域緊張情勢未歇，近期應避免前往以色列及伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的國人請務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。

外交部表示，國人在以色列如果遭遇急難或緊急事故，應撥打我國駐以色列代表處急難救助電話+972-544-275-204；如在伊朗遭遇急難或緊急事故，應撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話+971-50-6453018或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話+98-21-8879-4243，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」＋886-800-085-095，以獲得及時協助。

國人在約旦邊關的巴士上與駐約旦代表處代表楊心怡等人合影。（外交部提供）

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