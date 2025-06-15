印度橋梁坍塌釀9死 25人遭河水沖走
印度浦納市附近一座橫跨因陀羅亞尼河的橋樑坍塌，導致至少6人身亡。（擷取自X平台 @OsintUpdates）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度第九大城浦納（Pune）今（15）日發生橋梁坍塌意外，事故導致6人身亡，據稱還有25人被河水沖走，下落不明。
《路透》引述印媒CNN-News18消息報導，浦納市附近一座橫跨因陀羅亞尼河（Indrayani river）的橋樑因不明原因崩塌，導致至少6人罹難與25人被沖走。
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社群平台X上已有相關影片流傳，可見到橋樑斷為兩節，河岸上有不少人在圍觀或協助救援。
⚡ BREAKING: Bridge Collapse Near Pune, Maharashtra:— OSINT Updates （@OsintUpdates） June 15, 2025
Bridge across Indrayani river near Pune collapses, more than 20 tourist swept away. More details awaited pic.twitter.com/s7utUJ99UW