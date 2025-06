印度橋梁坍塌釀9死 25人遭河水沖走

2025/06/15 20:49

陳定瑜/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度第九大城浦納(Pune)今(15)日發生橋梁坍塌意外,事故導致6人身亡,據稱還有25人被河水沖走,下落不明。

《路透》引述印媒CNN-News18消息報導,浦納市附近一座橫跨因陀羅亞尼河(Indrayani river)的橋樑因不明原因崩塌,導致至少6人罹難與25人被沖走。

社群平台X上已有相關影片流傳,可見到橋樑斷為兩節,河岸上有不少人在圍觀或協助救援。

⚡ BREAKING: Bridge Collapse Near Pune, Maharashtra:



Bridge across Indrayani river near Pune collapses, more than 20 tourist swept away. More details awaited pic.twitter.com/s7utUJ99UW