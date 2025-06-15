重慶轎車惡意衝撞！駕駛撞完竟倒車狠輾傷者 釀1死4傷

重慶14日晚間發生蓄意撞人事件，白色轎車撞倒人後，還倒車輾壓傷者。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

2025/06/15 22:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，社會頻傳「獻忠事件」。近日重慶又發生一起開車蓄意撞人事件，釀1死4傷，網傳影片可以看到肇事駕駛來回輾壓受害者，畫面駭人。當局今天（15日）發布通報證實此事，並已逮捕嫌犯。

旅義華僑作家李穎今天分享一段影片，指出此事發生於14日晚間，重慶巴南區李家沱街道發生一起蓄意撞人事件。影片中可以看到，一輛白色轎車撞倒數人，其中有2名男子被卡在汽車後輪處，沒想到駕駛當下竟又倒車，狠狠輾過2人，現場尖叫聲不斷，沒有一人敢上前攔阻。

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重慶公安今天發布警情通報稱，昨晚8點40分左右，38歲熊姓男子駕車到李家沱時，被一輛正在卸貨的車子擋道，熊男路怒症發作狂按喇叭，引發附近居民不滿，多人上前圍著轎車指責熊男，雙方發生爭執，「熊某強行駕駛駛離，致阻攔其離開的群眾受傷。接獲報警後，公安機關迅速趕到現場處置，將熊某控制，將傷者送醫救治。」

公安表示，「目前1名傷者經搶救無效不幸死亡，4名傷者在醫院接受治療，無生命危險。熊某已被警方刑事拘留，案件正進一步偵辦中。」

網友看到事發影片後紛紛表示，「不去救人站在那拍？」、「習近平指揮下，中國獻忠發展迅速」、「把車底下這倆隨便拉一個出來能是多大個危險的事嗎？只會拿手機在那拍拍拍」、「說個笑話：中國是世界上最安全的國家」、「中國遙遙領先的電動車，也是中共禁槍後最強私人武器」。

「獻忠事件」是近年中國近年一系列隨機傷人、報復社會事件的統稱。

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