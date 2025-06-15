巴基斯坦女網紅慶生後遇害 厭女文化殺人不眨眼

一名巴基斯坦婦女手持遭槍殺的17歲TikTok網紅薩娜·尤薩夫（Sana Yousaf）遺像，參與悼念活動。此事件引發全國對女性網路安全的強烈關注與不安。（法新社）

2025/06/15 20:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦一名17歲TikTok女網紅因拒絕追求者，在家門前遭槍殺，引發全國對女性在社群平台上面臨威脅的憂慮。事件發生後，其最後一則慶生貼文湧入「自作自受」、「玷汙了伊斯蘭」等評論，再度掀起對受害者檢討風氣的譴責聲浪。

《法新社》報導，遇害者薩娜．尤薩夫（Sana Yousaf）擁有百萬粉絲，生前影片經常分享日常與穿搭。她在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）家門前被一名曾遭拒的男子槍殺後，另一位擁有8.8萬粉絲的TikTok創作者蘇奈娜．布哈里（Sunaina Bukhari）坦言考慮退出社群平台，「我可能是家族中第一位，也是最後一位網紅了。」

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在女性參與正規經濟不到四分之一的巴基斯坦，TikTok為不少女性提供創收與曝光的機會。但伴隨平台流量激增，官方也以「不道德行為」為由數度封鎖或威脅封鎖該應用程式。儘管TikTok承諾配合審查並移除數百萬則影片，創作者仍面臨來自社會與家庭的雙重壓力。

根據巴基斯坦數位權利基金會（DRF）統計，全國僅30％女性擁有智慧型手機，遠低於男性的58％，為全球最大性別落差之一。該機構指出，許多家庭因擔憂「名譽受損」，不鼓勵女性使用社群平台。

這起命案並非孤例。今年稍早，俾路支省一名父親因不滿14歲女兒拍攝TikTok影片「有辱門風」，坦承策劃殺害她；去年10月，喀拉蚩一名男子也因不滿女性親屬拍攝「不雅影片」，殺害4人。多起案件讓人聯想起2016年被弟弟勒斃的早期網紅、被稱為「巴基斯坦金卡戴珊」的卡迪爾•巴洛赫（Qandeel Baloch）。

女權倡議者艾哈邁德（Kanwal Ahmed）指出，這不是單一瘋狂男子的行為，而是根深柢固的文化問題。「不論她在TikTok上有百萬粉絲，還是在Instagram上只有50個追蹤者，總有人留言、私訊、甚至出現在她家門口。」

數位權利組織「Bolo Bhi」總監烏希爾吉（Usama Khilji）表示，社會對女性的敵意早已延伸至網路空間，「很多女性甚至不敢放上自拍，只敢用花朵或物品作為個人照。」

目前，一名22歲男子因涉嫌犯案被捕，預計本週出庭。日前在首都舉行的守夜活動中，約80名民眾高舉「不要就是不要」（No means no）標語悼念尤薩夫。伊斯蘭馬巴德警察局長里茲維（Syed Ali Nasir Rizvi）呼籲：「若我們的姐妹或女兒想當網紅，無論是專業還是業餘，我們都應該支持她們。」

2016年被弟弟勒斃的早期網紅、被稱為「巴基斯坦金卡戴珊」的卡迪爾•巴洛赫（Qandeel Baloch）。（法新社）

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