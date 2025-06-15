颱風蝴蝶殘餘環流繼續北上 浙江降豪雨警示防汛

颱風蝴蝶在中國廣東登陸後雖已減弱為熱帶性低氣壓，但殘餘環流後勁十足，繼續北上帶來豪雨。（圖擷自中央氣象署）

2025/06/15 19:42

〔中央社〕昨天中午在中國廣東登陸的颱風蝴蝶雖已減弱為熱帶性低氣壓，但中國氣象單位預測，其殘餘環流後勁十足，繼續北上帶來豪雨。中國國家防總今天針對浙江省啟動防汛4級應急響應，而廣東、廣西防汛及防颱風3級應急響應也繼續維持。

除此之外，中國東北、內蒙古、北京等地昨天起也降下豪雨，其中北京豐台區有民宅淹水，紫禁城午門展廳展出的明代畫家文徵明作品「東園圖」，更因展廳天花板漏雨而被雨水淋溼一部分，不少民眾直呼颱風蝴蝶威力驚人直撲北方。但中國氣象單位表示，北京、東北、內蒙古等地的豪雨與颱風無關。

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新華社報導，中國國家防總辦公室、應急管理部今天組織氣象、水利、自然資源等部門聯合會商，重點關注發生大雨的廣東、廣西、江西、浙江、內蒙古等重點省區，並研判颱風蝴蝶減弱為熱帶低壓後的態勢，以及華南、江南、東北等地豪雨發展趨勢，部署防汛防颱工作。

會商指出，颱風蝴蝶先後登陸海南、廣東並深入中國內陸，為海南、廣東、廣西等省區造成較重災害損失。而今天受蝴蝶殘餘環流和冷空氣共同影響，江西中北部、浙江中部等局部地區恐有大豪雨。此外，內蒙古東南部局部地區也將有大豪雨，致災風險較高。

這項會商強調，要進一步強化山洪災害危險區、地質災害易發區、城市低窪易澇區及中小型水庫等重點部位隱患的清查整改。並要加密滾動會商研判，在重點部位和薄弱環節預備各類搶險救援隊伍和必要物資裝備，做好巡查搶險工作。同時緊盯旅舟牛遊景區、工地、礦場等高風險區域，並提前果斷轉移危險地區居民。

受颱風蝴蝶影響，首當其衝的廣東、廣西多個地區出現大雨到豪雨天氣。據官方公布，廣西陸川縣沙坡鎮14日晚間即發生山坡地崩塌，導致3人喪生。

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