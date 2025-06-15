賽普勒斯總統：伊朗要求代為向以色列傳達「一些訊息」

賽普勒斯總統克里斯托多里底斯透露，伊朗已請求他代為向以色列傳達「一些訊息」。（法新社）

2025/06/15 19:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列與伊朗軍事衝突愈演愈烈之際，賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）15日透露，伊朗已要求賽普勒斯向以色列傳達「一些訊息」，他預計當天稍晚與以色列總理納坦雅胡通電話。

《路透》報導，克里斯托多里底斯沒有透露伊朗訊息的來源或內容，但這是在賽普勒斯外交部長庫庫馬斯（Konstantinos Kompos）13日晚間與伊朗外交部長阿拉奇通話後向他傳達的，他準備在15日稍晚轉達納坦雅胡。

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克里斯托多里底斯另外提到，他對於歐盟對中東危機的遲鈍反應感到不滿，已要求召開歐盟外交事務委員會特別會議進行討論。

克里斯托多里底斯直言，如果歐盟眼睜睜看著所有事態發展，卻不至少召開一次外長會議，就不可能在地緣政治中扮演重要角色。

賽普勒斯是該地區距離中東最近的歐盟成員國，該國全境在13、14日都能看到伊朗朝以色列發射的飛彈。賽普勒斯已主動提出協助從該地區撤離第三國公民，並呼籲各方避免採取可能加劇衝突的行動。

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