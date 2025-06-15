擺拍未料真坐下！150萬梵谷水晶椅慘解體 義博物館怒緝凶

以數千顆施華洛世奇水晶打造而成的「梵谷椅」，4月慘遭沒品遊客坐爛。（圖擷取自@palazzomaffeiverona IG，本報合成）

2025/06/15 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利北部城市維洛納（Verona）的一間博物館，對外展示一張致敬藝術家梵谷（Vincent van Gogh）名作、以數千顆施華洛世奇水晶打造而成的椅子，價值約5萬美元（約新台幣149.5萬元）。未料，一對男女參觀期間，不僅趁四下無假裝坐上去拍照，還在將這張椅子坐壞後當場落跑，讓館方氣憤。

綜合外媒報導，義大利藝術家波拉（Nicola Bolla）為了致敬梵谷經典畫作《椅子》（Van Gogh 's Chair），特意斥資重金，將數千顆施華洛世奇水晶鑲嵌在椅子上，成品被認定是一件極其精緻複雜的藝術品。然而，這張椅子今年在義大利維洛納的馬費宮（Palazzo Maffei）博物館展出期間，驚傳遭到無良遊客給破壞。

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根據館方提供的監視器畫面可見，一對男女遊客進入「梵谷椅」的展區後，起初2人是在「梵谷椅」前擺拍，後來進階到輪流假裝坐在上面、以懸空半蹲的姿勢拍照，未料男方疑似重心不穩，整個人跌坐在椅子上，而椅子無法承受對方重量，當場瞬間解體歪掉。闖禍的2人見狀，不僅沒有通報館方，反而一起迅速逃出展廳。

報導指出，展廳現場有清楚標示「請勿觸摸」，且椅子也被置於高台上，但闖禍的男女為了拍照打卡，仍不顧館方警告，不僅趁著保全離開現場時故意靠近，還在破壞椅子後拍拍屁股走人，讓館方對此氣憤不已。所幸這對男女的模樣與犯案全程，被館內監視器清楚拍下，警方接獲報案後，正尋找犯案2人。

另外，這起事件發生在今年4月，但馬費宮博物館直到本月12日才在官方社群帳號公布事發影片。館長凡妮莎（Vanessa Carlon）在影片中指出，她可以體諒突發意外發生，但是這對男女闖禍後不主動認錯就落跑的行為，既膚淺又不尊重，「他們無視尊重藝術與文化遺產的每一條規則」、「簡直是每座博物館的惡夢」。

凡妮莎也不忘呼籲，無論是博物館、教堂或者任何有擺放藝術品的地方，眾人都應懷著「尊重」的態度來對待它們，「藝術品真的很脆弱，請大家用尊重與愛來對待它。」此外，經過事發近2個月的時間，館方人員努力將「梵谷椅」修復回原本的模樣，並讓它再次回歸大眾視野中。

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