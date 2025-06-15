神鬼交鋒？男子假扮空服員訂120次免費機票 6年爽飛34次

嫌犯靠假資料申請免費機票，成功混入航空內部系統，6年爽飛34趟。示意圖，與本文無關。（彭博社）

2025/06/15 21:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名男子腦洞大開，靠著假冒空服員身分，搭上34趟免費航班，總共成功預訂超過120次，混吃混喝長達6年，宛如電影「神鬼交鋒」。如今紙包不住火，他被聯邦法院判定詐欺與非法闖入機場管制區罪名成立，最快今年8月就要宣判，可能面對最高20年的徒刑。

綜合外媒報導，這名35歲男子亞歷山大（Tiron Alexander）自2018年起，利用專為機組人員開設的內部訂票系統，假扮空服員申請機票，總共扮過7家不同航空公司的空服員，編造了近30組假識別資料。根據法院文件，被他假冒身分的不乏許多大型航空公司如美國航空、達美航空、聯合航空等，宛如電影「神鬼交鋒」情節般離奇荒謬。

請繼續往下閱讀...

更狂的是，他不只騙一家航空公司，還用相同手法成功預訂其他3家航空公司、超過120趟原本僅限機組人員的免費機票，不過實際搭乘的34趟航班，都是來自同一家航空公司。此外，他還聲稱自己從2015年就在達拉斯一間航空公司服務，事實上根本連制服都沒穿過。

美國運輸安全管理局（TSA）已介入調查，法負責本案的法官貝瑟拉（Jacqueline Becerra）預定於8月25日開庭進行量刑。根據相關法規，亞歷山大恐面臨電信詐欺罪以及非法闖入機場保安區的刑責，合計最高可判20年有期徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法