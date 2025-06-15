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    誤認數十年！科學家發現小龍蝦2新種 一現身即瀕危

    新發現的奧卡納根小龍蝦（Okanagan Crayfish），主要分佈於加拿大卑詩省與美國華盛頓州。（圖：伊利諾大學厄巴納香檳分校）

    新發現的奧卡納根小龍蝦（Okanagan Crayfish），主要分佈於加拿大卑詩省與美國華盛頓州。（圖：伊利諾大學厄巴納香檳分校）

    2025/06/15 18:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國西北太平洋驚現生物多樣性突破！伊利諾大學厄巴納-香檳分校研究團隊6月14日宣布，發現兩種新小龍蝦物種，命名為奧卡納根小龍蝦（Okanagan Crayfish）與「不幸小龍蝦」（Misfortunate Crayfish）。長期被誤認為「信號小龍蝦」（Signal Crayfish）的這兩種新物種，卻因入侵物種與人類活動面臨滅絕危機，亟需保育行動。

    根據《SciTechDaily》報導，研究合著者、伊利諾大學農業、消費與環境科學學院自然資源與環境科學系副教授拉森（Eric Larson）表示：「全球已有超過600種小龍蝦，現在又多了兩種，顯示我們低估了生物多樣性。」信號小龍蝦以入侵歐洲、亞洲聞名，但其原生地隱藏的物種多樣性此前未被充分認識。

    研究歷經多年，團隊觀察到外觀異常的小龍蝦後，採用基因體掃描（genome skimming）技術，分析粒線體與核DNA，結合野外採樣與形態學研究，確認這兩種新物種。奧卡納根小龍蝦分佈於加拿大不列顛哥倫比亞省與美國華盛頓州，不幸小龍蝦則見於俄勒岡州溪流。拉森說：「我們錯認了原生環境中的多種未描述物種。」

    然而，新物種面臨嚴重威脅。入侵物種如「銹色小龍蝦」（Rusty Crayfish）和「強壯小龍蝦」（Virile Crayfish）競爭力強，威脅水生生態。拉森警告：「人類活動，如釣魚誘餌、水產養殖或水族箱棄置，加速入侵物種擴散，引發生態連鎖反應。」不幸小龍蝦因銹色小龍蝦入侵，已喪失大部分棲地，因而得名。

    拉森強調，入侵小龍蝦難以移除，正逐步取代新物種。他呼籲：「辨識物種是保育第一步，這些小龍蝦需要保護。」研究於5月8日刊於《動物分類學》（Zootaxa），為全球生態保育敲響警鐘。

    命名為「不幸小龍蝦」（Misfortunate Crayfish）的新物種，發現時其棲地已遭入侵物種嚴重侵害。（圖：伊利諾大學厄巴納香檳分校）

    命名為「不幸小龍蝦」（Misfortunate Crayfish）的新物種，發現時其棲地已遭入侵物種嚴重侵害。（圖：伊利諾大學厄巴納香檳分校）

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