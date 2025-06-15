颱風「蝴蝶」橫掃越南中部！已知5死2失蹤 大片農田泡水

越南中部因「蝴蝶」（Wutip）引發的暴雨與洪水，導致村莊街道淹沒，一名男子僅能乘著小舟在水中穿梭。（圖擷取自越南災害與堤防管理局專頁）

2025/06/15 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾一度達強颱等級的「蝴蝶」（Wutip）颱風，在侵襲中國南部後轉向，雖威力減弱，仍為越南中部帶來狂風暴雨並引發嚴重洪災。據官方統計，目前已造成5人死亡、2人失蹤，大片農田慘遭淹沒，這是繼去年造成嚴重傷亡的颱風「摩羯」（Yagi）後，越南再次面臨的重大天災考驗。

根據《法新社》報導，「蝴蝶」於14日先在中國南部登陸，當時最大陣風高達每小時128公里，隨後經東京灣（Gulf of Tonkin，中稱北部灣轉向越南時，已減弱為熱帶風暴。

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越南農業部14日晚間證實，在中部廣治省有3人不幸罹難，廣平省則有2人死亡、另有2人失蹤。此外，超過7萬公頃的農作物被洪水淹沒，災情慘重。

在颱風登陸前，中國海南島當局已於13日緊急疏散數千居民，並宣布學校停課、鐵路停駛以因應風災。不過，聯合颱風警報中心14日預測，該風暴將在本週末結束前「減弱消散」。

越南農業部數據顯示，受氣候變遷影響，越南近年天然災害日益頻繁且嚴重。去年，天災在越南共奪走514條人命，是2023年的3倍之多。去年9月，強颱「摩羯」重創越南北部，造成345人死亡，經濟損失估計高達33億美元（約新台幣985億元）。

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