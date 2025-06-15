俄當「中東新老大」？ 美媒：普廷藉以伊衝突 一手調停一手解烏危機

俄羅斯總統普廷與伊朗總統裴澤斯基安（左）2024年10月於土庫曼阿什哈巴特會晤。在當前以伊衝突升級之際，俄羅斯正試圖利用其與雙方的關係，扮演中東衝突的調停角色。（美聯社資料照）

2025/06/15 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列空襲伊朗核設施，造成多名高階將領與科學家喪生，伊朗以無人機與飛彈展開報復。此時，俄羅斯陷入兩難，須在與以色列、伊朗均維持密切關係下謹慎平衡。根據《美聯社》分析，莫斯科或可藉機成為中東衝突的「權力仲裁者」（power broker），藉此提升地緣影響力，並分散西方對烏克蘭戰爭的關注。

報導指出，俄國總統普廷近日分別與以色列總理納坦雅胡及伊朗總統裴澤斯基安通話，主動提出調解。克里姆林宮對以色列空襲表達強烈譴責，稱其行動「完全不可接受」，並警告後果將由以方承擔。雖俄伊已簽署《全面戰略夥伴關係》條約，莫斯科對德黑蘭的實質支援仍僅止於政治聲援。

請繼續往下閱讀...

俄外交部呼籲各方克制，避免衝突失控。普廷與納坦雅胡通話時，強調應以政治、外交手段解決伊朗核問題，並表達協調意願；他與美國總統川普通話時，也重申俄方已就伊核協議提出可接受仲裁建議，願推動新協議。

長期以來，俄羅斯在中東維持對以色列、伊朗雙方的密切關係。蘇聯時期與以色列敵對，1991年恢復邦交後關係改善。普廷與納坦雅胡關係良好，即便敘利亞內戰立場相左，雙方仍能合作。2018年俄軍偵察機遭敘利亞誤擊，俄以關係雖受衝擊，仍未決裂。

儘管莫斯科曾向伊朗提供S-300防空飛彈系統，並在2022年俄烏戰爭爆發後，引進伊朗製「見證者」（Shahed）無人機，雙方簽署共製協議，但對伊朗期盼的蘇愷35（Su-35）戰機等高端武器，俄方遲未交付，顯示其對以色列的顧慮。以色列方面對援助烏克蘭武器始終保留，被視為對俄方的默契回應。

蘇聯解體後，俄伊關係逐步升溫，從核能合作到聯手支持敘利亞阿塞德政權，形成戰略聯盟。2024年底阿塞德政權遭反對派閃電攻勢瓦解，雖未達成俄伊最終戰略目標，卻凸顯雙方合作的複雜性。

分析人士認為，以伊衝突升溫或對俄國有利。首先，戰火可能推升全球油價，挹注俄國戰時財政。其次，中東局勢將分散西方對烏克蘭的軍援與關注。莫斯科軍事專家普霍夫（Ruslan Pukhov）撰文指出，這將打擊西方削弱俄國軍費的目標。親克宮學者馬可夫（Sergei Markov）亦稱，以伊戰爭有利俄軍在烏克蘭的戰果。

俄副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）曾暗示，俄國可接收伊朗高濃度濃縮鈾轉製民用燃料，作為美伊談判潛在方案。雖伊核談判前景未明，俄方角色仍可能成為未來協議關鍵。

報導總結，在中東局勢日益緊張之際，俄羅斯正積極塑造「雙邊皆可信」的調解者形象，爭取斡旋地位，拓展戰略影響力，並為俄烏衝突尋求外交突破。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法