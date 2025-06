意外拍下印航空難！少年現身回憶「客機在眼前爆炸」 心理受重創......

2025/06/15 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空1架波音787-8夢幻客機(Boeing 787-8 Dreamliner)上週四(12日)下午發生墜機事故,造成機上、地面至少274死,震驚國際。而當天事發後沒多久,一段失事客機墜落爆炸的影片在各大社群瘋傳,當初意外拍下這段驚悚過程的青少年,據悉至今寢食難安,心理受到相當大的創傷。

綜合外媒報導,台灣時間12日下午4點20分,印航編號AI171的客機從古吉拉特邦飛往倫敦的的客機,在艾哈邁達巴德機場(Ahmedabad airport )起飛後沒多久就墜毀在機場附近的民宅區,機上241人罹難,僅1人奇蹟生還,加上地面被波及的民眾,整起事故迄今已知至少274死。

該客機墜毀的消息曝光後沒多久,各大社群平台就瘋傳一段影片,可以清楚看到失事客機在半空中一路往下墜,最後撞地發生大爆炸。而拍下這段影片的人,是來自阿拉瓦利縣(Aravalli)的17歲少年阿薩里(Aryan Asari),該影片不僅在網上被瘋狂轉傳,也成為相關調查單位重要的影像紀錄。

據了解,阿薩里的父親近期被調到艾哈邁達巴德地鐵(Ahmedabad Metro)擔任主管,阿薩里上週離開阿拉瓦利來到艾哈邁達巴德探視父親,事發當天他在父親住處屋頂看到一架飛機低空飛過上頭,從未如此近距離看過大型飛機的阿薩里隨即拿起手機拍攝紀念,怎料10多秒後飛機竟然墜落爆炸。

意外拍下這場慘重空難的阿薩里,昨天(14日)以證人身分接受警方約談。他餘悸猶存表示,當時他想拍下飛機低空掠過的影片帶回家鄉與朋友分享,完全沒有想到會拍到墜機的畫面,看到飛機爆炸的那一刻嚇壞,當下的衝擊畫面這幾天不斷在他的腦海縈繞,讓他感到相當害怕。阿薩里還說,他原本夢想著搭飛機到各地旅行,但現在他覺得自己「永遠坐不上飛機了」。

阿薩里的親友表示,阿薩里這幾天徹夜難眠,一言一行都看得出來他處於非常害怕且焦慮的狀態,顯然目睹這場空難對這名只是想拍攝飛機的青少年造成莫大的心理創傷。

LIVE VIDEO



Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today#Ahmedabadplanecrash #london #planecrash #Ahmedabad #AirIndia pic.twitter.com/XFKVYVPf5k