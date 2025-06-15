出租858萬藍寶堅尼被盜！ 英國網紅追查8年「奇蹟尋回愛車」

英國網紅麥肯8年前將名下一輛價值22萬英鎊、有著亮綠色塗裝的藍寶堅尼Huracan Spyder，投入高級豪車租賃市場中，未料卻因此被偷，還遭走私至泰國販售。（圖擷取自「Mark McCann」YouTube）

2025/06/15 17:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國越野賽車愛好者兼YouTube網紅麥肯（Mark McCann），8年前將名下一輛價值22萬英鎊（約新台幣858萬元）、有著亮綠色塗裝的藍寶堅尼Huracan Spyder，投入豪車租賃市場，未料卻因此被偷，還遭走私至泰國販售。不過麥肯並未放棄，積極合作追尋愛車下落，終於在8年後奇蹟尋回愛車。

綜合外媒報導，麥肯透露自己在2016年買下一輛藍寶堅尼Huracan Spyder，並與事業夥伴莫（Mo）一起將它以每日800英鎊（約新台幣31萬元）的租金，投入高級豪車租賃市場。麥肯透露，起初營運一切順利，直到一名顧客要求希望能長租1個月，他與夥伴注意到出租後車輛的位置遲遲未動，親自到場查看，才驚覺愛車不翼而飛。

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事後麥肯請另一家追蹤公司協助，發現愛車竟已被走私空運到泰國，於是立即向警方報案。根據警方透露，竊取麥肯跑車的嫌犯，是來自是泰國曼谷的秘密犯罪集團，由綽號「團結男孩」的泰國籍主嫌特查特拉西里（Intarasak Techaterasiri）操控，他們透過中間人操作，將昂貴豪車從英國盜走，再以高價轉售亞洲市場。

麥肯回憶，他當年同時向英國倫敦警方與國際刑警通報此事，卻被倫敦警方以「不在管轄範圍內」為由拒絕協助，國際刑警組織也一度陷入被動。不過他並放棄，先是派遣2名員工飛往曼谷追查，最終在當地一家經銷店發現愛車身影，2名員工找來泰國警方協助，並拿出備用鑰匙解鎖車門證實車輛身份，卻遭現場1名男子當場恐嚇。

麥肯透露，2名員工不僅被店內男子要求「歸還」鑰匙，發生衝突後，泰國警方竟選擇驅離2人，還警告他們再次造訪將有性命危險，恐被車行下追殺令。雖然此行未能成功取回愛車，但讓英國國家車輛犯罪情報局（NaVCIS）得以接手介入，並聯合泰國警方展開長達多年的調查，以及展開大規模國際突襲行動。

根據警方調查，這個犯罪集團從2016年至2017年間，盜走高達35輛豪車，非法獲利逾650萬英鎊（約新台幣2.5億元），已有13人因涉案遭逮捕並被起訴，其中集團頭目自多年前逃獄後，一直到2022年才被繩之以法；另外，4名涉案英國人士也曾遭逮，但最終未被起訴。警方表示，目前已尋獲30輛失竊豪車，正陸續將它們送回英國。

麥肯表示，儘管失竊愛車市值已大幅貶至約8萬英鎊（約新台幣312萬元），車身甚至有多處還被重新改裝，但能與愛車重逢仍令他感動萬分，並在YouTube頻道分享他們的重逢畫面。從影片顯示，麥肯感慨尋回愛車的過程，是一場長達8年的冒險和努力，更是堅持與正義的象徵，也不忘幽默笑說，「天啊，它看起來比被偷時還要漂亮。」

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