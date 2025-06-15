伊朗外長稱不希望衝突擴大 英法德三國準備與伊朗會談

伊朗外長阿拉奇15日表示，只要以色列停止攻擊伊朗，伊朗也會停止反擊。（法新社）

2025/06/15 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著以色列和伊朗持續互轟，伊朗外交部長阿拉奇15日疑似放軟姿態，稱不希望與以國的衝突蔓延至鄰國。與此同時，英、法、德三國已準備好立即與伊朗就其核計畫舉行會談，以緩和中東局勢。

《路透》指出，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，除非逼不得已，否則伊朗不希望與以色列的衝突蔓延至鄰國，目前對以色列的回應是基於自衛，只要以色列停止攻擊伊朗，「我們的反擊就會停止」。

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與此同時，正在中東訪問的德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）告訴《德國第一電視台》（ARD），他正努力為緩和以色列與伊朗之間的衝突做出貢獻，並指德黑蘭此前未能抓住機會進行建設性會談。

瓦德福表示，他希望談判仍可繼續，「德國、法國和英國都已做好準備，我們建議伊朗立即就核計畫進行談判，我希望（這項提議）能被接受」。他強調，伊朗不會對中東地區、以色列或歐洲構成威脅，是平息這場衝突的關鍵先決條件。

當被問到是否相信伊朗政府會垮台時，瓦德福表示，他認為以色列無意推翻德黑蘭政權。

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