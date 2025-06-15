以色列再狙殺9核科學家 摩薩德10年暗殺重創伊朗核計畫

以色列空襲後，伊朗首都德黑蘭街頭懸掛起在攻擊中喪生的伊朗將領與核科學家肖像看板，凸顯此次攻擊對伊朗核心人物的重創。（法新社）

2025/06/15 15:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列13日對伊朗發動大規模空襲，據《紐約郵報》報導，炸死9名頂尖核科學家，重創伊朗核武計畫。此行動延續以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）自2010年來對伊朗核專家的精準暗殺策略，總理納坦雅胡稱此為阻止伊朗核威脅的「無可選擇」之舉。

自2010年起，摩薩德以高科技手段暗殺至少4名伊朗核科學家。2020年最著名案例是暗殺被稱為「伊朗核彈之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh），摩薩德利用遠程人工智慧（AI）機槍，精準將其擊殺。此前，2010年的穆罕默迪（Masoud Ali Mohammadi）與沙赫里亞里（Majid Shahriari），以及2012年的羅尚（Mostafa Ahmadi Roshan）等核專家，也均遭類似手法暗殺。

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此次據報代號「雄獅崛起」（Rising Lion）的空襲，除攻擊納坦茲（Natanz）核設施外，亦擊殺9名核科學家，包括伊朗原子能組織（AEOI）前負責人阿巴西（Fereidoun Abbasi）及伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）校長特蘭奇（Mohammad Mehdi Tehranchi）。以色列軍方稱其死亡對伊朗核能力構成「毀滅性打擊」。

納坦雅胡表示，此乃因應伊朗核武發展的預防性打擊，摩薩德事前已滲透並癱瘓部分防空系統，助200架戰機執行逾百次打擊。他強調目標是「消滅伊朗對以色列的生存威脅」。

伊朗隨後報復性發射百餘枚飛彈與無人機，造成以色列3死數十傷。德黑蘭居民稱爆炸「令人恐懼」。伊朗駐聯合國大使指國內78人死亡，譴責以色列「扼殺外交」，取消了原定美伊核談判。專家分析指，雖重創伊朗核計畫，但其地下設施難完全摧毀，衝突升級風險加劇。

被西方視為「伊朗核武之父」的科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh），攝於生前。他於2020年遭以色列情報機構摩薩德（Mossad）以高科技手段精準暗殺，是伊朗核計畫遭受的重大打擊之一。（路透資料照）

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