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    日網氣炸！佳子公主訪巴西 「搭機遭偷拍睡顏」畫面瘋傳

    日本王室秋篠宮夫妻的次女佳子公主（內親王）近期出訪巴西的部分行程，驚傳與一般民眾搭乘經濟艙，結果讓她因此被同機乘客偷拍，畫面在網上被瘋傳，引發日本民眾不滿。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    日本王室秋篠宮夫妻的次女佳子公主（內親王）近期出訪巴西的部分行程，驚傳與一般民眾搭乘經濟艙，結果讓她因此被同機乘客偷拍，畫面在網上被瘋傳，引發日本民眾不滿。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/15 16:08

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本王室秋篠宮夫妻的次女佳子公主（內親王），近期代表王室遠赴巴西，參加為期10天的國際親善活動。然而，由於整趟行程緊湊，加上並未安排專機接送，導致佳子部分行程得搭乘當地航班的經濟艙，座位與一般民眾十分接近，還有乘客偷拍她搭機時打瞌睡的影片，畫面在網上被瘋傳，引發日本民眾不滿。

    綜合日媒報導，為慶祝日本與巴西建交130週年，佳子公主5日代表日本王室出訪巴西，預計在10天內訪問8座城市。不過佳子公主9日參訪過聖保羅後，就搭乘巴西國內線班機飛往馬托格羅索的格蘭德營（Campo Grande）。報導指出，由於這班飛機僅有經濟艙，因此佳子公主與一般乘客同機，僅由工作人員與隨扈坐在附近維安。

    儘管佳子公主座位附近坐滿維安人員，但網上瘋傳同機乘客拿出手機偷拍佳子公主，從她登機後微笑與空服人員打招呼、飛行途中在座位上閉眼打瞌睡等畫面皆有，其中佳子公主的睡臉還被特意放大。事後偷拍乘客將這些畫面上傳至網路，引發各界熱議，更有部分外媒稱讚佳子公主的睡覺模樣很美「像是洋娃娃」。

    然而消息傳回注重隱私的日本，立即在日本社群媒體上掀起軒然大波，不少民眾痛批巴西政府和日本宮內廳竟未提供足夠的維安，甚至放任路人偷拍，「佳子公主真的太可憐了」、「宮內廳的維安太鬆懈」、「竟放任國家外賓被偷拍，巴西政府在想什麼？」。另有不少人擔憂佳子公主的行程太過緊湊，會對她的身心健康造成負擔。

    佳子公主近期代表日本王室遠赴巴西，參加為期10天的國際親善活動。（路透）

    佳子公主近期代表日本王室遠赴巴西，參加為期10天的國際親善活動。（路透）

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