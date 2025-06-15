噁！日本來來亭拉麵裡驚見活蛆蠕動 店面無限期停業

日本消費者前往來來亭濱松幸店用餐時，在拉麵裡驚見蛆蟲蠕動。（圖擷自@ahmedsalem57987「X」帳號）

2025/06/15 15:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！在日本擁有200多間店面的拉麵連鎖業者來來亭，9日有顧客在X上爆料，指稱他前往靜岡縣濱松市的濱松幸店用餐時，在拉麵的叉燒上驚見多隻白色小蟲在蠕動，來來亭旋即於10日宣布該門市無限期停業。

據日本出版業者小學館所經營的新聞網站《NEWSポストセブン》報導，專門從事害蟲防治的「東洋產業」公司表示，從蟲子的外觀來看應是蛆蟲無誤，通常來講加熱到攝氏50度以上就會死亡，因此活蛆不太可能是在煮麵時混入。

請繼續往下閱讀...

專家指出，這應該是麻蠅（肉蠅）被叉燒吸引後飛到上面繁殖，由於麻蠅屬於卵胎生因此是直接誕下幼蟲，一次大約會有10至20條左右，每條長度約2公釐。

若民眾不慎吃下麻蠅幼蟲，將面臨健康風險，因為麻蠅之前有可能接觸到動物屍骸或排泄物，從而傳播能夠導致食物中毒的細菌；另外，由於蛆蟲會釋放消化液溶解食物，被人吞下後將影響人體消化器官，產生「消化道蠅蛆病」或腹痛等症狀。

對此，來來亭13日在官網發布道歉聲明，強調之後各店面會進行徹底的衛生管理，並落實害蟲防治措施，叉燒在做好放冷時會用有蓋子的容器裝好，店內其餘容器也都會加蓋，希望能夠再獲得顧客的信賴。

相關影片請見︰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法