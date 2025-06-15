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    杜拜「67層摩天大樓」烈焰沖天 近4000住戶嚇壞逃生

    名列杜拜全國第19高的摩天大樓「老虎塔」在13日深夜發生大火，當地警消接獲通報，出動大批人力連續灌救6小時，才終於將火勢撲滅。（圖擷取自@stairwayto3dom、@nabilajamal_ 社群平台「X」，本報合成）

    名列杜拜全國第19高的摩天大樓「老虎塔」在13日深夜發生大火，當地警消接獲通報，出動大批人力連續灌救6小時，才終於將火勢撲滅。（圖擷取自@stairwayto3dom、@nabilajamal_ 社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/15 14:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕名列杜拜全國第19高的摩天大樓「老虎塔」（Tiger Tower）在13日深夜發生大火，猛烈火舌沿著不斷往上延燒，滾滾濃煙迅速竄升如柱，近4000名住戶緊急撤離，場面十分怵目驚心。當地警消接獲通報，出動大批人力連續灌救6小時，才終於將火勢撲滅，最終這場火災奇蹟似地無人傷亡。

    綜合外媒報導，坐落於杜拜碼頭（Dubai Marina）14年的老虎塔，以其承包商命名，也稱「海濱巔峰」（Marina Pinnacle），整棟大樓共67層、總結構高度為280公尺，目前764個住宅中居住著3820位居民。杜拜媒體辦公室（DMO）14日證實，這座大樓13日深夜發生火警，所幸居民全數疏散，火勢也在6小時內獲得控制，無人傷亡。

    報導指出，目前當局仍不確定起火原因，也不清楚起火點位於第幾層樓，還在進一步調查中。不過有一名住在24層的住戶向媒體透露，自己當天與妻子在13日晚間9點多，因睡夢中聞到燒焦味而驚醒，他們起身檢查房內並未發現異狀，但後來從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾，隨後致電與保全確認情況，趕緊把握時間撤離。

    還有住戶表示，當時樓梯間已滿是煙霧、令眾人難以逃生，讓住戶們只好冒險搭乘電梯至1樓疏散，幸好當時電梯還能正常運作。報導指出，當局正與建商密切合作，替受影響住戶安排臨時住處，並將優先考慮他們的安全與健康福祉。

    另外，這並非老虎塔首次失火，這座大樓第一次失火是在2015年5月，當時47樓的廚房火災延燒到48樓，但火勢迅速被杜拜民防隊控制住，並未釀成大禍。

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