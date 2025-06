杜拜「67層摩天大樓」烈焰沖天 近4000住戶嚇壞逃生

2025/06/15 14:46

〔即時新聞/綜合報導〕名列杜拜全國第19高的摩天大樓「老虎塔」(Tiger Tower)在13日深夜發生大火,猛烈火舌沿著不斷往上延燒,滾滾濃煙迅速竄升如柱,近4000名住戶緊急撤離,場面十分怵目驚心。當地警消接獲通報,出動大批人力連續灌救6小時,才終於將火勢撲滅,最終這場火災奇蹟似地無人傷亡。

綜合外媒報導,坐落於杜拜碼頭(Dubai Marina)14年的老虎塔,以其承包商命名,也稱「海濱巔峰」(Marina Pinnacle),整棟大樓共67層、總結構高度為280公尺,目前764個住宅中居住著3820位居民。杜拜媒體辦公室(DMO)14日證實,這座大樓13日深夜發生火警,所幸居民全數疏散,火勢也在6小時內獲得控制,無人傷亡。

報導指出,目前當局仍不確定起火原因,也不清楚起火點位於第幾層樓,還在進一步調查中。不過有一名住在24層的住戶向媒體透露,自己當天與妻子在13日晚間9點多,因睡夢中聞到燒焦味而驚醒,他們起身檢查房內並未發現異狀,但後來從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾,隨後致電與保全確認情況,趕緊把握時間撤離。

還有住戶表示,當時樓梯間已滿是煙霧、令眾人難以逃生,讓住戶們只好冒險搭乘電梯至1樓疏散,幸好當時電梯還能正常運作。報導指出,當局正與建商密切合作,替受影響住戶安排臨時住處,並將優先考慮他們的安全與健康福祉。

另外,這並非老虎塔首次失火,這座大樓第一次失火是在2015年5月,當時47樓的廚房火災延燒到48樓,但火勢迅速被杜拜民防隊控制住,並未釀成大禍。

