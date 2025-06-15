為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    童年回憶！ 美國1423人齊玩紅綠燈遊戲 創金氏世界紀錄

    美國加州安那翰來聚集1423名學童、大人一起玩紅綠燈，創下金氏世界紀錄。（圖擷自「Anaheim Elementary」YT頻道）

    美國加州安那翰來聚集1423名學童、大人一起玩紅綠燈，創下金氏世界紀錄。（圖擷自「Anaheim Elementary」YT頻道）

    2025/06/15 13:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕還記得小時候經常和同學、好友玩「紅綠燈」遊戲嗎？不同於台灣通常是鬼抓人的玩法，美國的「紅綠燈」屬於一二三木頭人類型，加州安那翰（Anaheim）近來聚集了1423名學童、家長一起玩紅綠燈，創下金氏世界紀錄。

    《UPI》報導，致力於促進學童身體健康的組織CF Fitness Inc，邀請安那翰小學學區（Anaheim Elementary School District）的小孩、父母、消防員、警察、市府官員一起來破紀錄，還有一些其他地方的學童也熱情參與，一共來了1423人。

    從金氏世界紀錄官網的挑戰影片可以看到，當主持人大喊「red light（紅燈）」時人群必須停下，「green light（綠燈）」時才能往前走，確實是一二三木頭人的翻版。

    金氏世界紀錄認證員鄧恩（Brittany Dunn）表示，她在現場笑得合不攏嘴，小孩們真的充滿了活力，她還看到1名警察阿北也參與遊戲，讓周圍的孩子們相當開心，這無疑提醒了成年人在生活中也需要適時玩樂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播