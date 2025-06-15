童年回憶！ 美國1423人齊玩紅綠燈遊戲 創金氏世界紀錄

美國加州安那翰來聚集1423名學童、大人一起玩紅綠燈，創下金氏世界紀錄。（圖擷自「Anaheim Elementary」YT頻道）

2025/06/15 13:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕還記得小時候經常和同學、好友玩「紅綠燈」遊戲嗎？不同於台灣通常是鬼抓人的玩法，美國的「紅綠燈」屬於一二三木頭人類型，加州安那翰（Anaheim）近來聚集了1423名學童、家長一起玩紅綠燈，創下金氏世界紀錄。

據《UPI》報導，致力於促進學童身體健康的組織CF Fitness Inc，邀請安那翰小學學區（Anaheim Elementary School District）的小孩、父母、消防員、警察、市府官員一起來破紀錄，還有一些其他地方的學童也熱情參與，一共來了1423人。

請繼續往下閱讀...

從金氏世界紀錄官網的挑戰影片可以看到，當主持人大喊「red light（紅燈）」時人群必須停下，「green light（綠燈）」時才能往前走，確實是一二三木頭人的翻版。

金氏世界紀錄認證員鄧恩（Brittany Dunn）表示，她在現場笑得合不攏嘴，小孩們真的充滿了活力，她還看到1名警察阿北也參與遊戲，讓周圍的孩子們相當開心，這無疑提醒了成年人在生活中也需要適時玩樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法