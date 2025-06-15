以伊戰火燒！英國急增援「颱風」戰機 首相施凱爾籲「降溫」

英國皇家空軍的颱風戰鬥機（Typhoon fighter jets，如圖）。英國首相施凱爾已證實，將增派此型戰機至中東地區，以因應以色列與伊朗之間不斷升級的緊張情勢。（路透資料照）

2025/06/15 13:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰火瀕臨失控，英國首相施凱爾（Keir Starmer）證實，英國正向中東地區增派包括颱風戰鬥機（Typhoon fighter jets）在內的軍事資源，以提供「區域應變支援」。施凱爾在飛往加拿大出席七國集團（G7）峰會途中強調，其外交斡旋重點將是施壓以色列與伊朗雙方「降溫」，避免衝突進一步擴大。

根據英國獨立電視台（ITV News）及英國廣播公司（BBC）14日報導，施凱爾表示，此次軍力調動包括「快速噴射機」及空中加油機，旨在因應快速變化的區域情勢。他指出，以伊衝突已對全球經濟及油價造成衝擊，並重申英國對伊朗核計畫的「長期關切」及承認以色列的自衛權，但同時「絕對清楚必須降溫」。施凱爾拒絕說明英國戰機可能介入的具體情況，僅強調「持續傳達的訊息就是降溫」。

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伊朗先前已警告，若英國、法國或美國協助以色列，其在中東的基地與船隻將被視為合法打擊目標。與美國不同，英國目前尚未直接協助以色列攔截伊朗的無人機或飛彈。施凱爾透露，他已就中東局勢與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茲、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、美國總統川普及以色列總理納坦雅胡等人通電話，各國領袖對衝突的「憂慮程度非常高」。

G7峰會將於加拿大亞伯達省（Alberta）舉行，中東問題將是核心議程。施凱爾在峰會前已與加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）會晤。針對G7是否能達成有意義的共同聲明促使以伊停火，施凱爾表示言之過早。英國外交官員私下透露，任何同時批評以色列在加薩（Gaza）造成平民傷亡及伊朗行動的聲明，都不會獲得川普簽署。施凱爾也再次重申其個人支持「兩國方案」（two-state solution），認為這是實現區域長期穩定的唯一可行途徑。

英國首相施凱爾證實增派軍機至中東，並緊急呼籲以色列與伊朗雙方「降溫」，避免區域衝突進一步惡化。（路透資料照）

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