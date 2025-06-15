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    衛星空拍照曝光！ 伊朗核武設施被毀前後對比

    位於德黑蘭的伊朗革命衛隊加迪爾基地遭到以軍空襲前後對比。（美聯社，本報合成）

    位於德黑蘭的伊朗革命衛隊加迪爾基地遭到以軍空襲前後對比。（美聯社，本報合成）

    2025/06/15 12:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日對伊朗的精準攻擊，造成納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）和伊斯法罕（Isfahan）等多個地區主要核設施受損，從商業衛星影像公司「MAXAR」公布的最新照片可見，以軍針對伊朗核設施及武器庫進行精準打擊。

    綜合外媒報導，位於德黑蘭西南部的納坦茲核濃縮設施，衛星空拍照顯示多座建築物受損或被摧毀，專家認為，為該核濃縮設施供電的建築物已被摧毀，濃縮鈾工廠也被摧毀，不過納坦茲當地的地下設施可能並沒有遭受以軍攻擊。

    其他包括皮蘭沙赫爾（Piranshahr）的軍事設施、伊朗革命衛隊加迪爾（Ghadir）基地、伊斯法罕核設施等，透過衛星空拍圖都可看到以軍攻擊的成果。國際原子能總署（IAEA ）指出，伊斯法罕有4棟重要建築被破壞，包括一座鈾轉化設施以及一座核燃料製造廠。

    伊朗位於皮蘭沙赫爾的軍事設施遭到以軍空襲前後對比。（美聯社，本報合成）

    伊朗位於皮蘭沙赫爾的軍事設施遭到以軍空襲前後對比。（美聯社，本報合成）

    伊斯法罕核設施部分廠房遭以軍攻擊。左圖為襲擊前，右圖為襲擊後。（法新社）

    伊斯法罕核設施部分廠房遭以軍攻擊。左圖為襲擊前，右圖為襲擊後。（法新社）

    伊朗德黑蘭的納坦茲核設施遭到以軍空襲。上圖為襲擊前，下圖為襲擊後。（美聯社）

    伊朗德黑蘭的納坦茲核設施遭到以軍空襲。上圖為襲擊前，下圖為襲擊後。（美聯社）

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