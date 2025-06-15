以軍精準打擊「伊朗國防部」 伊朗飛彈狂襲以色列釀8死200傷

以色列中部城市巴特雅姆一棟公寓被伊朗飛彈擊中，造成4人死亡，公寓成為一片廢墟。

2025/06/15 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自從以色列13日針對伊朗發動大規模攻擊後，雙方14日及15日凌晨持續互轟，以色列國防軍針對伊朗首都德黑蘭進行空襲，鎖定油庫及伊朗國防部等設施進行打擊。伊朗則是持續向以色列發射大量飛彈，在14日深夜至15日凌晨這段時間內，已造成以色列各地至少8死200傷。

綜合外媒報導，以色列警方指出，在14日深夜時，以色列北部城鎮塔姆拉（Tamra）的一棟公寓被飛彈擊中，造成4人死亡；在另一波飛彈攻勢中，以色列中部城市巴特雅姆（Bat Yam）一棟公寓被擊中，造成4人死亡，公寓成為一片廢墟，更有35人失蹤，當地救難人員持續搜尋失蹤者之中，在以色列各地受到伊朗彈襲而受傷的傷者達到200人之多。

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以色列國防軍（IDF）15日凌晨發表聲明指出，以軍已完成一系列大規模打擊行動，目標是位於德黑蘭、與伊朗政權核武計畫有關的設施。包括伊朗國防部總部、國防創新與研究組織（SPND）的核子計畫總部，以及其他推動伊朗政權獲取核武的相關設施，這些地點同時也是伊朗政權藏匿核武檔案的地方。

伊朗首都德黑蘭遭以軍空襲，包括油庫、伊朗國防部等設施都被攻擊。圖為油庫爆炸引起的火勢。（歐新社）

以色列北部城鎮塔姆拉遭彈襲。（路透）

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