加拿大「史前黑冰山」現身 專家：冰齡或達十萬年

加拿大漁民在拉布拉多海域拍攝到的罕見黑色冰山）。科學家推測其深色外觀可能源於古老冰川所夾帶的沉積物。（圖擷取自Hallur Antoniussen/Facebook）

2025/06/15 08:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大沿海近日出現一塊極其罕見、通體漆黑如墨的冰山，在周圍的白色浮冰中格外醒目，引發全球網友熱議。一名漁民5月中旬在拉布拉多海（Labrador Sea）捕獲此奇景並上傳社群媒體，科學家推測，其獨特色澤可能源於冰層形成時混入了大量深色沉積物，冰齡可能高達10萬年。

根據《科學警報》（Science Alert）網站報導，漁船「薩普提號」（Saputi）上的漁民哈勒·安東尼森（Hallur Antoniussen）對這座近乎鑽石形狀的黑色冰山感到震驚。他向加拿大廣播公司電台（CBC Radio）表示，他曾見過因在海灘翻滾而夾雜岩石的冰山，但這座冰山完全不同，不僅通體黝黑，形狀也極為特殊。

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一般人印象中的冰山多為白色，或帶有淡藍、藍綠色調。白色冰山是因為內部充滿微小氣泡，能散射所有波長的光線。隨著冰塊年代久遠，冰層會被壓縮，排出空氣，變得更透明，此時因紅光被吸收、藍光被散射而呈現藍色。過去也曾發現因含氧化鐵而呈現綠色的冰山。

對於這座「黑冰山」的成因，加拿大紀念大學（Memorial University）冰川學家列夫·塔拉索夫（Lev Tarasov）博士向CBC解釋，它可能原是某個巨大冰川的一部分，在向海洋移動過程中，底部與地面摩擦捲起了大量深色沉積物並混入冰中。塔拉索夫曾在格陵蘭見過類似情況的小型冰塊。

塔拉索夫進一步指出，要讓這些沉積物如此均勻地混合在冰山中，需要非常長的時間，這意味著這塊黑冰山的冰齡可能相當古老，估計在「一千年至十萬年之間」。另一種可能性是冰層形成時混入了大量火山爆發的煙灰，甚至是隕石撞擊產生的碎片。

儘管黑冰山的確切成因仍是個謎，除非未來能有科學家近距離研究類似的冰山，否則難有定論。然而，這奇特的自然景象已成功引發大眾對冰川與氣候變遷議題的關注。

1985南極威德爾海（Weddell Sea）拍攝到的綠色冰山）。科學家指出，冰山呈現綠色通常與冰層中含有氧化鐵有關。（圖擷取自Journal of Geophysical Research: Oceans）

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