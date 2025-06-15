槍手身份曝！美明尼蘇達州議員遭槍擊2死2傷 凶嫌假扮警察犯案

FBI公布槍手博爾特（Vance Boelter）照片。（美聯社）

2025/06/15 08:15

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美明尼蘇達州2議員、家屬遭槍擊 1議員與夫婿身亡

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州2名州議員及其配偶14日先後在自宅遭槍擊，造成2死2傷，警方全面清查，火速公佈嫌犯照片，鎖定57歲男子博爾特（Vance Boelter）涉嫌重大，疑似假扮警察登門犯案，還一度遭遇正牌員警駁火，目前逃逸，警方全面緝捕。

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綜合外媒報導，明尼蘇達州警方證實，14日凌晨有2位明尼蘇達州議員在自宅遭槍擊的，分別是民主黨州參議員約翰·霍夫曼（John Hoffman）及其妻子，以及民主黨州眾議員梅麗莎·霍特曼（Melissa Hortman）及其夫婿；其中梅麗莎與夫婿馬克不幸雙雙身亡，霍夫曼伉儷在緊急手術搶救幸運保命。

明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲直言，這是一起「有針對性的政治暴力行為」。

槍手假扮警察犯案 與警方駁火後逃逸

警方調查，槍手在相距數英里的兩位州議員住處犯案，犯下第二起槍擊案時，遇上員警到場，涉嫌假扮警察的博爾特一度與警方駁火，趁機徒步逃逸。消息人士指出，槍手開槍時戴著一個看起來很逼真的乳膠面具，配戴警徽及相關配備，犯案的車輛看起來很像警車，車上還有警燈。

警方表示，霍夫曼和妻子當地時間14日凌晨2點左右在錢普林的家中遭槍擊。凶嫌博爾特曾與霍夫曼同在州委員會任職，彼此是否認識尚待釐清。

商人博爾特涉足政壇 具備安全和軍事訓練背景

外媒報導，消息人士透露，凶嫌博爾特已婚，有小孩，以商人身份涉足政壇，2016年，被任命為明尼蘇達州州長勞動力發展委員會成員，該委員會負責分析並向州長和立法機構提出有關勞動力和資源的政策建議。

網路上對於博爾特的簡介，安全和軍事訓練方面擁有豐富的背景。幫助領導私人保安公司（Praetorian Guard Security Services）。據該公司網站稱，博爾特「參與了東歐、非洲、北美和中東的安全局勢，包括約旦河西岸、黎巴嫩南部和加薩地帶」。他擁有豐富的實地經驗，並接受過私人保安公司和美國軍方人員的培訓，從而具備出色的安全素質。

除遭槍殺的州議員 還有謀殺數十人名單

警方在案發現場查獲犯案車輛，車上搜出疑似預謀殺害的民主黨人士名單，名單上有數十人，除了已遭槍擊的兩位議員外，預謀殺害的對象還包括明州州長蒂姆·沃爾茲、美國眾議員伊爾汗·奧馬爾、美國參議員蒂娜·史密斯和州檢察長基思·埃里森。

據了解，名單中還有提供墮胎服務者和墮胎選擇權支持者的名字。而被鎖定的許多民主黨議員都直言不諱地表達了支持墮胎選擇的政策立場。警方已針對名單中的人士加強保護。

FBI公布槍手博爾特（Vance Boelter）照片。（美聯社）

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