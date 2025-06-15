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    以色列與伊朗持續互轟 德黑蘭油庫爆炸、以色列小鎮3死7傷

    伊朗首都德黑蘭一座油庫爆炸。（法新社）

    伊朗首都德黑蘭一座油庫爆炸。（法新社）

    2025/06/15 08:27

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日對伊朗發動大規模空襲後，伊朗當局報復反擊，雙方跨夜交火至14日，而14日晚間以伊持續交火，伊朗飛彈造成以色列北部小鎮3死7傷，以軍空襲則擊中伊朗油庫

    綜合外媒報導，伊朗14日晚間向以色列發射數十枚彈道飛彈，以色列防空部隊攔截來襲飛彈，不過其中1枚飛彈落在海法（Haifa）以東的塔姆拉鎮（Tamra），造成至少3人死亡、7人受傷。

    伊朗媒體報導指出，以色列空襲擊中德黑蘭兩處燃料儲存設施，此消息獲得伊朗石油部。伊朗石油部指出，德黑蘭西北部的沙赫蘭市（Shahran）油庫，以及位於沙赫蘭市南部的另一處儲油設施遭到攻擊。伊朗石油部表示，兩座油庫的儲油量不多，情況已獲得控制。此外，位於德黑蘭的伊朗國防部總部也遭到以軍攻擊，不過受損程度輕微。

    在伊朗油庫遇襲後，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體「X」簡短發文表示：「德黑蘭正在燃燒。」

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）14日在一段演說中提到，以色列將打擊「伊朗政權的每一個目標」，並強調：「在不久的將來，你們將看到以軍戰機、以色列空軍、我們英勇的飛行員出現在德黑蘭的上空。」

    納坦雅胡指出，以色列的目標是消除伊朗對以色列的「雙重威脅」，即為德黑蘭的核武能力和彈道飛彈庫，目前以軍已對伊朗的主要核子設施造成嚴重打擊，同時也攻擊核武研發項目的主要科學團隊，「這無疑會讓他們的成果倒退多年」。

    伊朗發射的飛彈被以軍攔截。（法新社）

    伊朗發射的飛彈被以軍攔截。（法新社）

    伊朗首都德黑蘭遇襲，一座油庫爆炸。（法新社）

    伊朗首都德黑蘭遇襲，一座油庫爆炸。（法新社）

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