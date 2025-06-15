明尼蘇達2州議員及配偶遭槍擊 槍手身分曝光

2025/06/15 04:45

〔中央社〕美國明尼蘇達州2名州議員及其配偶今天遭槍擊，釀2死2傷。消息人士透露，警方正追緝犯案後逃逸的57歲男性嫌犯博爾特（Vance Boelter）。

明尼蘇達州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）和丈夫在今晨遭槍擊身亡。該州另名參議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子也遭到同一名嫌犯的攻擊，2人都被多次開槍，目前他們已接受手術治療。

請繼續往下閱讀...

根據2名熟悉內情的消息人士，槍手身分是57歲的博爾特。

明尼蘇達州巡警（Minnesota State Patrol）博戈耶維奇（Christina Bogojevic）表示，謹慎起見，呼籲民眾不要參加原定今天在全美各地串連舉行的「無王日」（No Kings）反川普示威活動。

博戈耶維奇表示，目前並無直接證據表明示威活動可能遭到攻擊，但警方在槍手棄置犯案現場的車上尋獲活動傳單。主辦單位也已宣布取消明尼蘇達州的所有示威活動。

布魯克林公園（Brooklyn Park）警察局長布魯利（Mark Bruley）證實，在其中1個槍擊現場、遭槍手棄置的車內發現一些手寫文件，上面提及多名議員和其他官員的名字。

布魯利指出，嫌犯犯案時穿著類似警察的制服，駕駛的休旅車「看起來也像警車，車上還配備警示燈等」。1140615

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法