國際風雲變！普廷、川普密談50分鐘 克里姆林宮曝內容

俄羅斯總統普廷（左）與美國總統川普（右）於6月14日通話，克里姆林宮表示，雙方討論了中東緊張局勢與烏克蘭問題。（法新社檔案照）

2025/06/15 06:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際局勢高度敏感之際，克里姆林宮14日證實，俄羅斯總統普廷與美國總統川普當天進行了長達50分鐘的電話會談，雙方就急遽升溫的中東衝突、烏克蘭和平談判以及伊朗核問題交換意見。普廷在通話中譴責以色列對伊朗的軍事行動，川普則承認以色列空襲的「有效性」，兩人立場顯露微妙差異。

根據《美聯社》報導，普廷的外交事務顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）向記者表示，普廷向川普簡報了他近期與伊朗及以色列領導人的會談內容，並重申俄羅斯尋求伊朗核問題「可相互接受解決方案」的提議。烏沙科夫指出：「中東地區危險的局勢升級，自然是雙方意見交換的核心。」

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他轉述普廷的觀點：「普廷譴責了針對伊朗的軍事行動，並對衝突可能升級表達嚴重關切」，同時警告這將對「整個中東局勢帶來不可預測的後果」。

烏沙科夫提到，普廷在通話中強調俄羅斯已準備好進行可能的斡旋努力，並指出俄方在美伊就伊朗核計畫談判期間，曾提出「旨在尋找可相互接受協議」的步驟。他補充說：「俄羅斯的原則性立場和對解決問題的興趣保持不變。」

至於川普的回應，烏沙科夫透露，川普形容當前區域局勢「非常令人擔憂」，但也承認了以色列對伊朗境內目標打擊的「有效性」。雙方領導人並未排除伊朗核計畫相關談判未來可能重啟。

在烏克蘭問題上，普廷向川普介紹了俄烏代表團在伊斯坦堡和談期間協議的執行情況，包括戰俘交換的進展。烏沙科夫說：「我國總統指出，戰俘交換正在進行，包括重傷者和25歲以下的戰俘」，並表達了繼續與烏克蘭方面談判的意願。川普則「表達了他對俄烏衝突能迅速結束的興趣」。

通話尾聲，普廷祝賀川普79歲生日，為緊張議題增添一抹人情味。烏沙科夫表示，雙方展現對話意願，未來或持續就國際議題溝通，顯示美俄在全球危機中的關鍵角色。

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